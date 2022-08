35% ca nặng chưa tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp -Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.