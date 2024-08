3 học sinh l tham dự Festival nhiếp ảnh Quốc tế

Buổi ra mắt và giao lưu đội Hạ Long tham dự Festival nhiếp ảnh Quốc tế lần 9/2024, dành cho học sinh trung học sẽ được tổ chức lúc 14g30, thứ 7(3/8/2024) tại phòng họp tầng 4 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm số 38 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình,TP Hà Nội.

Cuộc thi ảnh hàng năm với chủ đề: “Những điều tự hào về thành phố của tôi" (The Pride Of My Town) trong việc tuyển chọn 3 thành viên đại diện học sinh Việt Nam tham dự Festival Nhiếp ảnh Quốc tế lần thứ 9-2024 dành cho học sinh trung học đã kết thúc. Đó là các em:

1- Hoàng Ngọc Khánh, lớp 10, trường THPT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

2-Nguyễn Thảo Tiên, lớp 10,trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

3-Hoàng Tuệ Lâm, lớp 10, trường THPT Bảo Long,Gia Lâm, Hà Nội

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Khắc Hiếu, 24 tuổi, được tuyển chọn trong vai trò đội trưởng.

* Đội được đặt tên là Hạ Long, tên của vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam- kỳ quan và là di sản văn hoá của thế giới. Hạ Long là đội thứ 9 của đội tuyển Việt Nam tham dự Festival nhiếp ảnh quốc tế dành cho học sinh trung học kể từ năm 2015.

*Đội Hạ Long sẽ chính thức tham dự Festival nhiếp ảnh quốc tế cùng với các thành viên của 23 đội đến từ 21 nước trên thế giới tại thành phố Văn hoá nhiếp ảnh Higashikawa, đảo Hokkaido, Nhật bản từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2024.