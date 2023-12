3 hãng tăng cường gần 550 chuyến bay dịp cao điểm Tết

TPO - Dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp tới, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco dự kiến khai thác thêm gần 550 chuyến bay tăng cường, mở bán ra thị trường hơn 100.000 chỗ.

Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) vừa công bố kế hoạch mở thêm các chuyến bay tăng cường dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2024 sắp tới.

Theo đó, các hãng bay thêm và mở bán ra hơn 100.000 vé, tương đương gần 550 chuyến bay, cho giai đoạn từ ngày 25/1 đến 24/2/2024 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Như vậy, trong thời gian cao điểm Tết Âm lịch sắp tới, Vietnam Airlines Group cung cấp hơn 2,1 triệu vé máy bay trên toàn mạng bay nội địa, với khoảng 10.700 chuyến bay.

Các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa TPHCM và Hà Nội với: Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Nha Trang, Phú Yên, Phú Quốc...

Vietnam Airlines cho biết, dịp Tết hãng vẫn mở bán vé theo giá linh hoạt với các hạng từ thấp tới cao, tuân thủ quy định giá trần vé máy bay nội địa.

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách đi lại dịp cao điểm Tết nên ưu tiên đặt vé trên các kênh chính thức, tránh mua phải vé giả, hoặc tình trạng lừa đảo mua vé Tết. Bên cạnh đó, khi đi, nên ưu tiên làm thủ tục trực tuyến để hạn chế xếp hàng, tiết kiệm thời gian.

Hành khách nên có mặt làm thủ tục ở sân bay trước 2 tiếng so với giờ khởi hành với chuyến bay nội địa; 3 tiếng trước giờ khởi hành với chuyến bay quốc tế; chú ý kiểm tra hành lý ký gửi sau khi hạ cánh.

Trước khi rời nhà ra sân bay, hành khách nên kiểm tra đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, tránh tình trạng giấy tờ hết hạn; ưu tiên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng thay xe cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ tại các sân bay.

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho hay, trong 1 tháng Tết Nguyên đán sắp tới (từ 25/1 - 24/2/2024), dự kiến các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa (tăng 4% so với Tết năm trước và tăng 69% so với ngày thường). Trên mạng bay quốc tế, các hãng cung ứng khoảng 2,1 triệu vé, tăng gần 37% so với Tết năm trước, và tăng 17% so với ngày thường. Các hãng dự kiến sẽ khai thác khoảng 213 máy bay để khai thác lịch bay dịp Tết sắp tới.

Tết năm nay, do một số hãng hàng không phải thu hẹp quy mô đôi máy bay, nên lượng chuyến bay và vé máy bay Tết cung ứng ra thị trường dự kiến sẽ khó khăn. Trước thực tế đó, Cục Hàng không dự kiến sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để chỉ đạo các doanh nghiệp đường sắt, đường bộ tăng năng lực vận chuyển đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Đây là lần đầu tiên hàng không kiến nghị đường sắt, đường bộ “chia lửa” để giảm áp lực lên vé máy bay.