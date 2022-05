22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Công an sẽ vào cuộc

Chính quyền TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sẽ tiếp tục vào cuộc kiểm tra thông tin phản hồi của du khách trong vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng".

Sẽ đề nghị công an vào cuộc kiểm tra

Ngày 2/5, trao đổi với phóng viên, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết sẽ đề nghị công an vào cuộc kiểm tra thông tin mà du khách trong vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" phản hồi trên báo chí.

"Tôi sẽ đề nghị công an vào cuộc, đâu để cả một thương hiệu thành phố Nha Trang mà muốn nói gì cũng được" - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang nói.

Phó Chủ tịch TP Nha Trang cũng khẳng định lại một lần nữa với phóng viên rằng "đến thời điểm này, đoàn liên ngành kiểm tra xác minh chưa có việc chặt chém, các vấn đề kiểm tra đều ổn".

Ông Liên cho hay, việc kiểm tra theo phản ánh "chặt chém" trên mạng xã hội được đoàn kiểm tra liên ngành của cơ quan nhà nước thực hiện.

Đoàn đã kiểm tra chất lượng đúng hay không, số lượng đúng hay không, giá cả có phù hợp hay không, đoàn có đến đúng người như đã phản ánh trên mạng xã hội hay không? Sau đó so sánh giá đầu vào và đầu ra.

"Nhưng qua kiểm tra xác định đoàn ăn 38kg hải sản mà có giá 42 triệu đồng thì không có gì đắt cả" - ông Liêm nói.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Đ.X.M. (thành viên trong đoàn du khách 22 người khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng) lại cho rằng, những thông tin của đoàn kiểm tra nêu ra là chưa đúng.

Ông M. cho biết, thực tế đoàn chỉ đi 16 người nhưng kết quả kiểm tra lại 22 người. Đồng thời, ông M. cũng cho rằng số lượng thức ăn đem ra bàn ít hơn so với trong hóa đơn và menu không có giá, trên bể để ốc, tôm, mực cũng không có niêm yết giá.

Cũng theo vị du khách này, hôm đó một hãng xe máy lớn tổ chức tiệc ở Nha Trang và 16 người khách đến quán C.S. cũng là những đại lý bán xe máy trên cả nước. Do đó, cả nhóm đều đã ăn uống no say, muốn đi "tăng 2" để ngồi lại chia sẻ kinh nghiệm trong việc kinh doanh.

"Cả nhóm đã no say rồi không thể gọi một lúc nhiều đồ ăn như vậy được. Bên cạnh đó, đoàn cũng là người thường xuyên đi ăn uống khắp nơi, không thể không biết mà gọi nhiều món đến vậy" - ông M. nói.

Theo lời ông M., sau sự việc trên, có một người bên Quản lý thị trường gọi cho ông M. để hỏi về vụ việc, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi cụ thể.

Cần phản ánh đường dây nóng nếu taxi chở khách đi không đúng đường

Trong vụ việc ăn hải sản trên, ông Đ.X.M. cho rằng, mấu chốt của vấn đề nằm ở việc taxi cố tình dẫn tới quán C.S. thay vì quán T.S.2 như mình đã yêu cầu.

"Sau khi dự tiệc, mình yêu cầu taxi chở đến quán T.S.2 vì tại đó đã có người đặt bàn. Nhưng ông chú taxi lại chở mình đến quán C.S. và nói đây là quán T.S.2. Khi vào quán mình hỏi bàn anh L. (Hà Nội) đã đặt ở đâu, thì nhân viên thản nhiên đưa mình vào chỗ ngồi đã dọn sẵn, nên mình chả nghi ngờ gì vì nghĩ đúng là quán T.S.2" - ông M. kể lại.

Về vấn đề taxi chở không đúng nơi khách yêu cầu, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho rằng vấn đề này nằm ở du khách, muốn đến địa điểm nào cần phải tìm hiểu kỹ trước khi di chuyển.

"Du khách chọn nhà hàng nào thì phải biết thông tin và yêu cầu taxi cho tôi đến đó với giá tiền bao nhiêu? Nếu như quá trình đi mà không đúng thì khách phải có ý kiến và yêu cầu dừng xe hoặc gọi đến đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, tất cả các hãng taxi, dịch vụ vận chuyển đều niêm yết số đường dây nóng" - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa nói.

Du khách tố quán hải sản "chặt chém"

Như đã phản ánh, trên mạng xã hội lan truyền đoạn thông tin của tài khoản facebook H.Đ.L. nói về việc bị "chặt chém" khi 14 người ăn hải sản ở một quán ăn tại TP Nha Trang hết 42,5 triệu đồng.

Sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Nha Trang đã đến tiến hành kiểm tra quán C.S. Qua kiểm tra xác định không có việc "chặt chém" như trên mạng xã hội chia sẻ.

Theo đoàn kiểm tra, đối chiếu đơn giá trên hóa đơn bán lẻ phù hợp với giá niêm yết tại cơ sở.

Qua camera cũng xác định, vì gọi quá nhiều thức ăn nên lượng thức ăn đã chế biến trên bàn ăn còn thừa rất nhiều, được nhân viên nhà hàng đóng gói để khách mang về.

Trong một diễn biến khác, sau khi bị tố "chặt chém" trên mạng xã hội, đại diện quán C.S. đã chuyển hoàn lại cho ông Đ.X.M. 12 triệu đồng (30% tổng hóa đơn thanh toán).

Về việc trả tiền lại phía nhà hàng cho rằng, có sai sót khi để khách đứng lên tính tiền rồi mới đưa 2 con cá bò da (8,8kg) ra và quán chỉ mong yên ổn làm ăn.

