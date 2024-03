2 tuyến cao tốc liên tục bị trộm vật tư, dỡ hàng rào

TPO - Hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây nhiều lần bị trộm cắp vật tư, thiết bị điện và bị tháo dỡ hàng rào ảnh hưởng nghiêm trọng đến đảm bảo an toàn khai thác.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị UBND hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai xử lý tình trạng xâm phạm và trộm cắp tài sản công trình tại dự án cao tốc Bắc - Nam, các đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây do Ban Quản lý dự án (BQLDA) 7 và BQLDA Thăng Long làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ thời điểm đưa vào khai thác (30/4 và 19/5/2023) đến nay đã nhiều lần xảy ra tình trạng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào, kẻ xấu trộm cắp tấm chống chói, vật tư, thiết bị điện trong hệ thống điện chiếu sáng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo đảm an toàn khai thác, thất thoát tài sản dự án.

Theo báo cáo của BQLDA 7, vào ngày 2/2, tại các nút giao Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc), TP.Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam xảy ra tình trạng mất cắp vật tư điện với số lượng lớn, ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đơn vị thi công cho biế, từ tháng 8 đến tháng 12/2023, kẻ gian đã lấy trộm cáp điện ngầm của hệ thống chiếu sáng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với tổng giá trị bị chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Để bảo đảm an toàn khai thác các dự án, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để tiếp diễn tình trạng nêu trên.

Trước đó, sau khi xảy ra tình trạng mất cắp thiết bị dự án cao tốc, Công an tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời có biện pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngăn chặn kịp thời tình trạng người dân tự ý cắt mở hàng rào dây thép gai, trộm cắp tài sản, vật tư trên hai tuyến cao tốc.