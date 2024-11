160 golfer chinh phục HIO ở Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 8

Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá và góp phần thu hút tài chính cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Truy cập website: https://golf.tienphong.vn/tpc2024/, cộng đồng golfer và những người yêu thích bộ môn thể thao golf có thể dễ dàng tiếp cận thông tin liên quan đến Tiền Phong Golf Championship 2024 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam cũng như các sự kiện và hoạt động bên lề hấp dẫn.

Cuộc đua vô địch Tiền Phong Golf Championship 2024 hứa hẹn sẽ đầy hấp dẫn khi xuất hiện nhiều gương mặt trẻ tiềm năng tham gia thi tài cùng các golfer dày dạn kinh nghiệm tại Kings Course thuộc BRG Kings’ Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Trong năm thứ hai đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship, Volvo là nhà tài trợ cho 3 giải thưởng Hole in One (HIO), bao gồm một chiếc S90L Plug-in Hybrid Ultra trị giá 2.750.000.000 VND và hai chiếc XC60 Ultra, mỗi chiếc trị giá 2.279.000.000. Giải thưởng HIO sẽ được đặt tại các hố par3 số 6, 14 và 17 sân Kings Course.