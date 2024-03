10 năm sau loạt bài 'Loạn nhà báo rởm' trên Báo Tiền Phong: Bắt một đối tượng lừa đảo

TPO - Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Xuân Hữu (SN 1984, trú tại thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng danh nghĩa phóng viên (trước đây Mai Xuân Hữu là cộng tác viên của một số tờ báo, tuy nhiên từ năm 2018 đến nay, Hữu không cộng tác hay làm việc cho cơ quan báo chí nào), Mai Xuân Hữu chụp ảnh các xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm giao thông của một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sau khi có hình ảnh, Hữu đến gặp chủ các DN, trước là doạ dẫm, sau đó đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc bản thân có mối quan hệ với các cơ quan chức năng và giới thiệu có khả năng can thiệp, tác động để các xe ô tô tải của các cá nhân, DN có thể thuận lợi trong việc lưu thông. Một số DN đã tin tưởng và nhiều lần đưa tiền cho Hữu “lo việc”.

Gần đây nhất, Mai Xuân Hữu tự xưng là phó tổng biên tập một tạp chí điện tử và liên hệ với một DN tại địa bàn huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Mai Xuân Hữu đã đưa hình ảnh một số phương tiện vận tải của DN này, nói là vi phạm giao thông và Hữu đang làm việc với lực lượng chức năng địa phương và Bộ Giao thông vận tải để “xử lý”.

Do sợ ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, DN này đã xin Mai Xuân Hữu bỏ qua và đưa cho Hữu 5 triệu đồng, đồng thời nhờ Hữu đứng ra “lo việc”. Lợi dụng sự tin tưởng của DN, từ cuối tháng 12/2023 đến nay, Mai Xuân Hữu đã nhiều lần điện thoại yêu cầu DN này đưa tiền và trả tiền thuê xe ô tô nhiều ngày phục vụ đi lại cá nhân.

Tổng số tiền mà Mai Xuân Hữu chiếm đoạt của DN là hơn 100 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ đối tượng Mai Xuân Hữu.

Năm 2014, Mai Xuân Hữu từng bị báo Tiền Phong "điểm mặt, chỉ tên" trong loạt bài “Loạn nhà báo rởm” đăng trên báo Tiền Phong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Cơ quan công an đề nghị các DN, cá nhân đã từng bị đối tượng Mai Xuân Hữu hoặc những người tự xưng là nhà báo dọa dẫm, lấy tiền với thủ đoạn như trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh, địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới (số điện thoại: 02323.822790).