Zing News đoạt giải vàng Best News Website của WAN-IFRA châu Á

Website và podcast Zing News được trao giải WAN-IFRA 2023 Website và một series podcast của Zing News đạt Giải thưởng Truyền thông Kỹ thuật số châu Á WAN-IFRA 2023.

Ngày 19/10 vừa qua tại Singapore, Hiệp hội báo chí Thế giới (WAN-IFRA) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Truyền thông Kỹ thuật số châu Á 2023 (Digital Media Awards Asia 2023).

Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến (Zing News) nay là Tạp chí điện tử Tri thức (Znews) đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ lớn trong khu vực để đoạt Giải vàng ở hạng mục quan trọng bậc nhất của giải thưởng là Best News Website. Trong khi đó, #How2Money- loạt Podcast về Tài chính cá nhân - đạt giải bạc ở hạng mục Best Podcast.

Znews hướng đến thói quen và nhu cầu của nhóm độc giả sống trong thời đại của social media và đôi khi cảm thấy quá tải lẫn hoài nghi những thông tin họ tiếp nhận mỗi ngày. Vì vậy, Znews hướng đến việc cung cấp thông tin rõ ràng và nổi bật thay vì cố gắng nhồi nhét càng nhiều tin bài càng tốt, đồng thời làm nổi bật các điểm mạnh truyền thống của đội ngũ Znews là các sản phẩm trực quan và hiện đại.

Znews cũng thường xuyên được cập nhật để bổ sung các sản phẩm báo chí mang tính thử nghiệm, đồng thời trao nhiều quyền cho phép đội ngũ phóng viên, biên tập viên thử nghiệm các ý tưởng mới.

Với bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung vào website, trải nghiệm bạn đọc luôn là ưu tiên hàng đầu của Znews. Chúng tôi cố gắng để các tính năng vận hành hoàn hảo trên mọi trình duyệt và thiết bị của bạn đọc. Hình ảnh và font chữ được lựa chọn cẩn thận, phóng viên cũng được yêu cầu chuẩn bị cho việc độc giả sẽ đọc bài trên cả máy tính lẫn điện thoại.

Bên cạnh việc chú trọng nhu cầu của độc giả, website của Znews cũng được thiết kế để tối ưu hóa sự sáng tạo của phóng viên, biên tập viên khi thực hiện các nội dung báo chí. Chúng tôi cố gắng cải tiến website của Znews theo hướng đơn giản hóa và có trọng tâm hơn, cho phép các ban nội dung tự chủ trong bài vở nhưng vẫn giữ được màu sắc chung của tòa soạn.

Trong khi đó, series Podcast How2Money phát sóng mùa đầu tiên vào tháng 5/2022. Mùa 1 kéo dài 10 số với sự hưởng ứng tích cực từ người xem, chúng tôi tiếp tục ra mắt mùa 2 vào tháng 10 cùng năm với nhiều thay đổi mới lạ hơn trong format. Hiện nay, mùa 3 đang được chuẩn bị sản xuất với nhiều sự đột phá trong cả nội dung và hình thức, dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Dự thi các hạng mục của Digital Media Awards Asia năm nay có các cơ quan báo chí hàng đầu khu vực châu Á như Nikkei Asia, Japan Times (Nhật), South China Morning Post, AFP (Hong Kong), The Straits Times, Media Corp (Singapore), The World of Chinese (Trung Quốc), India Today (Ấn Độ) Kompas, Tempo (Indonesia)...

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tạp chí Tri thức (Znews) có giải tại hệ thống giải thưởng của WAN-IFRA với tổng cộng 6 giải (3 vàng, 3 bạc), là cơ quan báo chí Việt Nam có nhiều giải thưởng nhất ở hệ thống giải WAN-IFRA. Tạp chí Tri thức cũng đồng thời là đơn vị báo chí đầu tiên của Việt Nam giành giải ở những hạng mục không chỉ về công nghệ báo chí hiện đại mà còn cả báo chí truyền thống như 2 giải vàng ở các hạng mục Best in Feature of Photography và Best Covid-19-related Photography ở mùa giải 2022.

Giải thưởng Digital Media Awards Asia 2023 do WAN-IFRA (Hiệp hội báo chí Thế giới) tổ chức. Thành lập từ năm 1948, mạng lưới của WAN-IFRA đến nay gồm 3.000 cơ quan xuất bản tin tức và công nghệ, cùng 60 hiệp hội báo chí thành viên ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. WAN-IFRA có trụ sở ở Pháp và Đức, cùng văn phòng ở Singapore, Ấn Độ và Mexico.