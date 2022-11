Yêu cầu điều tra các cá nhân theo lời khai của trùm buôn lậu Mười Tường

TPO - TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và các đồng phạm. Cùng với đó, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của một số người mà bà trùm đã khai tại phiên tòa để tránh bỏ lọt tội phạm.

Ngày 21/11, TAND Cấp Cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng đàn em gồm: Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

HĐXX phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp, đúng người đúng tội. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Do đó, toà quyết định bác đơn kháng cáo kêu oan của bà trùm và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo.

Đồng thời, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ những hành vi của một số người mà Nguyễn Thị Kim Hạnh đã khai tại phiên tòa để tránh bỏ lọt tội phạm.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14/11, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai, chủ mưu vụ vận chuyển là bà T.K.B. (62 tuổi) và ông D.C.C. (70 tuổi, đều ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). Dưới sự giúp sức của ông T.V.C. (hay còn gọi là C.Đ, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) và ông H., cán bộ biên phòng An Giang nên đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ.

Theo bị cáo này, ông C.Đ. là người có liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới. Chính ông H. đã kêu người bắt vụ vận chuyển 500.000 USD. Sau đó, ông này đã lấy 30.000 USD để tiêu xài.