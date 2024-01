Yến sào và những điều cần biết cho người bệnh hóa trị, xạ trị

Là một món ăn giàu dưỡng chất, yến sào giúp bồi bổ sức khỏe hàng ngày, tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi. Người bệnh có sức khỏe kém, suy giảm sức đề kháng, có bệnh lý nền cần hồi phục sức khỏe được khuyên dùng.

I. Giá trị dinh dưỡng của yến sào.

Trong Cuốn “Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam” có viết: Tổ yến chứa hàm lượng protein cao 42,8-54,9%, các acid amin không thay thế được và cần thiết cho cơ thể người như cystein, phenylalanin, tyrosin… đường glycose với hàm lượng cao, lượng mỡ thấp, các vitamin B, C, E, PP, các muối natri, sắt, phosphor, các nguyên tố vi lượng…

Ngoài ra, nghiên cứu đăng trên Tạp chí Frontiers, do Azmi và cộng sự 2021 viết: Tổ yến đóng vai trò là thực phẩm phục hồi sức khỏe và giàu dinh dưỡng, phù hợp cho mọi lứa tuổi và giới tính tiêu dùng. Phân tích hiện đại về thành phần đã được nhiều nhà nghiên cứu báo cáo: Có 20 axit amin cần cho sự phát triển của cơ thể, thì 18 loại axit amin được phát hiện trong tổ yến, trong đó có tới 9 axit amin thiết yếu (phenylalanine, valine, threonine, histidine, tryptophan, isoleucine, methionine, lysine và leucine) cơ thể không tự tổng hợp được, cần bổ sung từ ngoài, cần cho sự phát triển và phục hồi mô.

Với người bệnh ung thư, sau phẫu thuật, đang trong quá trình hóa trị, xạ trị chế độ ăn uống, bổ sung dưỡng chất cần kỹ lưỡng, khắt khe hơn. Song song với việc tuân thủ phác đồ điều trị thì chế độ dinh dưỡng được xem như điều kiện đủ giúp tăng cường dưỡng chất, kéo dài tuổi thọ bệnh nhân. Trong khi, yến sào là món ăn giàu và đa dạng dưỡng chất, thích hợp để bồi bổ phục hồi sức khỏe, đặc biệt là với người suy giảm sức đề kháng, có bệnh lý nền cần hồi phục sức khỏe.

Một số tài liệu khoa học quốc tế nghiên cứu về vai trò của tổ yến cho người bệnh ung thư:

- Theo một nghiên cứu khác được đăng tải trên tạp chí khoa học NCBI – (National Center for Biotechnology Information); viện y tế quốc gia Hoa Kỳ đã kết luận rằng: “Yến sào làm giảm đáng kể tổn thương miễn dịch đường ruột do hóa trị liệu gây nên. Các cơ chế cơ bản là Yến sào làm gia tăng, kích hoạt các tế bào Lympho B và sự tiết ra các kháng thể của tế bào. Kết quả cho thấy tiêu thụ yến sào trong 30 ngày có thể làm giảm ức chế miễn dịch đường ruột do hóa trị liệu. Vì vậy, chúng tôi kết luận và gợi ý rằng yến sào có thể được sử dụng như một liệu pháp bổ trợ để giảm các tác dụng phụ của hóa trị liệu.”

- Ngoài ra, bài báo nghiên cứu "Đặc tính hóa học ngăn ngừa và hỗ trợ miễn dịch của chiết xuất tổ yến trên dòng tế bào ung thư vú ở người" của các nhà khoa học Malaysia đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm Quốc tế (International Food Research Journal-IFRJ) kết luận: "Chiết xuất tổ yến như một chất chống ung thư không gây độc cho tế bào miễn dịch ở người. Nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ, xác nhận tiềm năng y học của yến sào đã được y học cổ truyền đề cập trước đó, đồng thời giúp phát triển các phương pháp điều trị ung thư tiềm năng từ tổ yến."

II. Yến Sào Nam Dược - Bổ dưỡng, tăng cường sức đề kháng, hồi phục sức khỏe.

Là một sản phẩm tiên phong trong ngành Dược phẩm. Yến Sào Nam Dược của Công ty CP Nam Dược - thương hiệu 20 năm kinh nghiệm trong ngành Dược, Top 5 Công ty Đông Dược Việt Nam uy tín năm 2023, đáp ứng các tiêu chuẩn cao, khắt khe, từng hũ Yến đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng, tỉ mỉ từ khâu chọn lọc sợi yến đến công thức sản phẩm và quy trình sản xuất, dưới sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia dược liệu hàng đầu.

Bộ sản phẩm có thành phần từ 100% tổ yến thiên nhiên, tươi, được kết hợp cùng nhiều vị dược liệu quý như: Hồng Sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, Đông Trùng Hạ Thảo, Mật Ong,. . .giàu và đa dạng dưỡng chất, giúp bồi bổ, tăng sức đề kháng, bồi bổ sức khỏe hàng ngày, giảm mệt mỏi.

Yến Sào Nam Dược có vị tươi, thơm ngon, giòn dai. Đặc biệt là dễ ăn, thích hợp cho người bệnh đang điều trị, trong trạng thái nhạt miệng, chán ăn. Sản phẩm áp dụng công nghệ hấp tiệt trùng tiên tiến: nhiệt độ 121 độ C, áp suất 200kPa trong thời gian 15 phút, cùng với dây chuyền sản xuất có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 cho thời gian bảo quản sản phẩm lên tới 24 tháng.