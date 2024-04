TPO - Hãng thông tấn Tass đưa tin quân đội Ukraine đang đưa quân tiếp viện tới Rabotino nhằm mục đích nối lại các cuộc phản công trước lực lượng Nga.

Ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We are together with Russia cho biết: “Lực lượng dự bị đang được tái triển khai đến khu vực phía bắc Rabotino (Vùng Zaporozhye). Rất có thể là để tiếp tục các cuộc tấn công và phản công”.

Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng Ukraine có thể điều động lực lượng này nhằm tăng cường phòng thủ.

“Giờ đây quân đội Ukraine đang tích cực xây dựng tuyến phòng thủ ở khu vực Orekhov và Malaya Tokmachka. Một lượng lớn thiết bị và lực lượng đã được chuyển đến đó".

Hồi cuối tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành được chỗ đứng ở Rabotino, còn lực lượng Ukraine đã không thành công khi cố gắng giành lại các vị trí đã mất bằng cách chuyển quân tiếp viện đến khu vực này.

Ukraine mất cứ điểm gần Verbovoye

Ông Vladimir Rogov nói với Tass rằng quân đội Nga đã loại bỏ một cứ điểm của lực lượng Ukraine gần Verbovoye ở Zaporozhye và cải thiện các vị trí trên tiền tuyến.

“Các chiến binh của chúng tôi đã phá huỷ một cứ điểm khác của lực lượng Ukraine gần Verbovoye và cải thiện các vị trí tiền tuyến của họ. Ở Rabotino và Verbovoye, họ đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương trong 24 giờ qua”, ông Rogov nói.

Ông cho biết thêm rằng theo hướng Orekhov, quân đội Ukraine đã hạn chế việc sử dụng pháo binh. “Chúng tôi tin rằng điều này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh vào nhà kho của đối phương. Ở khu vực đó, quân đội của chúng tôi cũng đã phá hủy các xe chiến đấu bọc thép, xe bán tải và xe chiến đấu bộ binh dùng để đưa nhân lực đối phương ra tiền tuyến. Trong các cuộc phản công, một số hệ thống pháo tự hành của đối phương đã bị phá hủy”.

Lính đánh thuê Ba Lan đến Orekhov

Theo ông Rogov, một đại đội lính đánh thuê từ Ba Lan đã có mặt ở thành phố Orekhov do Kiev kiểm soát, nằm ở Vùng Zaporozhye gần tiền tuyến.

“Vài ngày trước, có một đại đội lính đánh thuê Ba Lan đã đến Orekhov. Thông tin này đã được người dân địa phương xác nhận. Từ đó, họ có thể di chuyển đến tiền tuyến gần Rabotino, Malaya Tokmachka và Verbovoye”.

Ông Rogov lưu ý rằng nhóm lính đánh thuê này bao gồm những người đã tham chiến ở các khu vực khác nhau kể từ năm 2022.

“Họ không phải quân đội Ba Lan. Họ tự hoạt động thông qua quân đoàn nước ngoài của Ukraine”, ông Rogov nói.

Thị trưởng Kharkiv tự tin Nga sẽ không thể tiến vào thành phố

Thị trưởng Kharkiv - Ihor Terekhov tự tin rằng quân đội Nga sẽ không thể tiếp cận thành phố này. Ông nhấn mạnh lực lượng phòng vệ, chính quyền và người dân sẽ bảo vệ Kharkiv đến cùng.

"Họ sẽ không thể đến Kharkiv. Tôi chắc chắn về điều này", Thị trưởng Terekhov trả lời khi được phóng viên Pravda hỏi liệu có phương án B trong trường hợp lực lượng Nga tiến vào Kharkiv hay không.

Terekhov nói rằng ông đã không rời khỏi thành phố khi lực lượng Nga cố gắng tiến vào lần đầu tiên, và ông cũng không có ý định rời đi trong tương lai.

Ấn định thời điểm tổ chức hội nghị hòa bình về Ukraine

Thụy Sĩ ngày 10/4 thông báo nước này sẽ tổ chức hội nghị trong hai ngày 15 và 16/6 tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock ở Nidwalden ngoại ô thành phố Lucerne.

Hội nghị "nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình”.

Thụy Sĩ chưa tiết lộ danh sách những quốc gia sẽ tham dự hội nghị. Nhưng Nga trước đó tuyên bố sẽ không góp mặt vì cho rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ tính trung lập liên quan đến vấn đề Ukraine. Nga cho biết sáng kiến của Thụy Sĩ sẽ là vô nghĩa nếu không có sự tham gia của Mátxcơva.

Minh Hạnh