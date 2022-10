Xuất hiện 'phố Tây' tại Đức Hòa, Long An

Tuyến phố Tây đầu tiên tại Long An đang dần xuất hiện, hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi, mua sắm và trải nghiệm sầm uất nhất khu vực, được kỳ vọng như “phố Tây” Bùi Viện (TP.HCM) hay “phố Tây” Tạ Hiện (Hà Nội).

Các thành phố nổi tiếng trên thế giới hàng năm thu hút hàng chục triệu lượt du khách nước ngoài như Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Bắc (Đài Loan-Trung Quốc) hay Băng Cốc (Thái Lan) đều có điểm chung là quy hoạch những tuyến phố, khu vực đặc sắc về văn hóa, kiến trúc,… để tăng sự hấp dẫn.

Tại Việt Nam, những con phố được quy hoạch như Tạ Hiện (Hà Nội) hay Bùi Viện (TP.HCM) cũng đang tạo nên nhiều điểm đến ấn tượng đa dạng cho du khách trong nước và quốc tế.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều địa phương khác cũng ứng dụng mô hình này trong việc thúc đẩy du lịch. Bên cạnh quy hoạch của chính quyền địa phương, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đang đẩy mạnh trong việc kiến tạo các dự án góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thu hút du khách. Ngay sát TP.HCM, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang đón chờ tuyến phố thương mại được quy hoạch đặc sắc đa dạng kiến trúc từ Á sang Âu, sẵn sàng cho việc thu hút một lượng lớn người dân khu vực và du khách đến tỉnh này.

Nếu phố Tây ở Bùi Viện (TP.HCM) được biết đến là điểm hẹn sôi động và náo nhiệt nhất nhì Quận 1 thì Đức Hòa, Long An ngay sát TP.HCM cũng sắp xuất hiện một khu phố Tây mang kiến trúc tân cổ điển vô cùng đẹp mắt và được quy hoạch bài bản, phục vụ thương mại, du lịch, điểm khám phá văn hóa cho người dân.

Được biết, phố Tây là phân khu nằm trong tuyến phố thương mại Imperia Grand Plaza Đức Hòa tọa lạc trên đường 3/2, huyện Đức Hòa, do MIKGroup làm đơn vị phát triển. Đại diện MIKGroup cho biết, đây là dự án đầu tay được làm vô cùng chỉn chu của đơn vị này tại Long An. “Chúng tôi đặc biệt đặt mục tiêu sẽ biến tuyến đường 3/2 trở thành trung tâm giao thương sôi động và sầm uất bậc nhất khu vực. Trong đó, phố Tây mang kiến trúc tân cổ điển đầy nghệ thuật sẽ là cửa ngõ của toàn bộ tuyến phố, là điểm nhìn đầu tiên hấp dẫn du khách”, đại diện MIKGroup cho biết.

Không chỉ đặt mục tiêu là điểm đến vui chơi, mua sắm phục vụ người dân địa phương, đơn vị này cũng cho rằng, với quy mô hơn 11ha trên tuyến đường dài 1,4km, Imperia Grand Plaza Đức Hòa cũng sẽ là điểm đón giãn dân từ TP.HCM về Long An. Khi đó, phố Tây – cửa ngõ của dự án được xem là phân khu đắt giá nhất nhờ vị trí đắc địa này.

Đại diện MIKGroup cũng cho biết, trong thời điểm người dân “khát” nguồn cung BĐS chất lượng để đầu tư như hiện tại, đơn vị này liên tục tung ra nguồn cung mới đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Phân khu phố Tây gồm hơn 100 căn shophouse kiến trúc tân cổ điển mang tính biểu tượng nơi tuyến phố thương mại 3/2 huyện Đức Hòa đang được đơn vị này ra mắt từ tháng 10/2022.

Lấy cảm hứng từ những con phố mua sắm đầy nghệ thuật tại châu Âu, MIKGroup mang tới Long An một điểm đến mua sắm trong không gian shophouse tân cổ điển sang trọng, duy mỹ.

Chắt lọc tinh hoa của phong cách thiết kế tân cổ điển, MIKGroup tạo nên 2 dãy shophouse sang trọng với điểm nhấn là mái mansard đặc trưng và ô cửa vòm roman đầy nghệ thuật thu hút mọi ánh nhìn khi qua tuyến phố này. Theo giới chuyên gia kiến trúc, kiểu thiết kế tân cổ điển cực kỳ phù hợp với loại hình shophouse khi đề cao yếu tố thẩm mỹ trong nghệ thuật và tính hiệu quả trong kinh doanh.

Nhìn bề ngoài, những căn shophouse phố Tây bề thế, nguy nga với các chi tiết hoa văn, lan can, ô cửa mang đậm phong cách châu Âu thế kỷ 19 tựa như một tác phẩm nghệ thuật, luôn là điểm lui tới check-in, khám phá và mua sắm của người dân. Bên trong, các căn shophouse tân cổ điển tại phố Tây có thiết kế trần cao với ô cửa kính rộng giúp các chủ kinh doanh dễ dàng bài trí, thu hút du khách.

Tọa lạc tại vị trí đặc biệt, vừa cạnh bên hệ tiện ích nội khu độc đáo, vừa liền kề tiện ích ngoại khu đa dạng, phố Tây cũng là phân khu sở hữu “tọa độ xanh kép” hiếm có khi được bao bọc bởi hai không gian cảnh quan là công viên Ánh sáng nội khu và công viên Võ Tấn Đồ.

Ở ngoại khu, công viên Võ Tấn Đồ đang được xây dựng cách phố Tây khoảng 700m, là công viên công cộng bề thế bậc nhất huyện Đức Hòa. Ở nội khu, công viên Ánh sáng không chỉ mang đến không gian thư giãn xanh mát mà còn là trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc của màu sắc và các cường độ chiếu sáng khác nhau.

Lần đầu tiên người dân và du khách Long An có thể trải nghiệm mua sắm trong không gian kiến trúc tân cổ điển độc đáo, tựa như một đại lộ châu Âu thu nhỏ. Thiên đường mua sắm, giải trí này được dự báo sẽ là điểm đến được yêu thích bậc nhất khi đại lộ thương mại hoàn thành. Không chỉ là một nơi để mua sắm, giải trí, nơi đây hứa hẹn sẽ còn trở thành biểu tượng check in mới, góp phần đưa Imperia Grand Plaza Đức Hòa góp mặt trong bản du lịch mới của Long An.