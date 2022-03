Xử phạt 2 doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

FLC bị xử phạt hành chính 495 triệu đồng, trong đó phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (hệ thống IDS Plus) và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với 34 Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về giao dịch với bên liên quan trong giai đoạn từ 24/3/2020 đến 13/5/2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS Plus và trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu theo quy định.

Tập đoàn chịu phạt 200 triệu đồng và áp biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin; phạt 70 triệu đồng cũng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cuối cùng, bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cũng trong ngày 24/3, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 51/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Cụ thể, phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) vì không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2019, năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2021 đã soát xét; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét; BCTC năm 2019, năm 2020 được kiểm toán; BCTC quý 1/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020).