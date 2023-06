Xôn xao thông tin nam sinh Quảng Bình bị đánh hội đồng không thể thi vào lớp 10

TPO - Nhiều tài khoản facebook đăng tin vì bị nhóm bạn đánh “hội đồng” phải nhập viện cấp cứu, một nam sinh ở Quảng Bình đã không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

Sự việc được mạng xã hội đăng tải vào đúng ngày tỉnh Quảng Bình tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10, năm 2023-2024. Theo đó, ngày 7/6/2023, nhiều tài khoản facebook đăng tải nội dung: Cháu Trần V.V (SN 2008), học sinh lớp 9, Trường THCS Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) bị bạn đánh “hội đồng” đến mức phải nhập viện.

Một tài khoản facebook chia sẻ: “Hôm nay ngày 7/6/2023, trong khi các bạn đang thi thì cháu lại nhập viện, hiện đã chuyển thẳng trung ương Huế, với tinh thần hoảng loạn, cơ thể có những vết thương đau nhức…”

Ông Trần Đức Tới, Trưởng Công an huyện Lệ Thuỷ xác nhận với PV Tiền Phong là có vụ việc xảy ra cách đây mấy ngày. Hiện nam sinh đang nhập viện nên không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Công an huyện đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh.

Ông Tới nói đang có việc nhà nên không tiện trao đổi, yêu cầu PV liên hệ với đội trưởng an ninh hoặc công an xã để nắm chi tiết. Tuy nhiên, đội trưởng an ninh tiếp tục yêu cầu PV liên hệ trưởng công an xã, nhưng ông trưởng công an xã không bắt máy.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình nói, chưa có thông tin vụ việc nên không có bình luận.