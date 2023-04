Xịt sơn biển báo, xe chở vật liệu ngang nhiên lưu thông đường cấm

Theo phản ánh của người dân, biển báo hạn chế tải trọng ở hai bên đường dẫn lên cầu Bà Kẹo nằm trên tuyến lộ bờ Nam Sông Đốc qua địa phận xã Phong Điền (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã bị xịt sơn đen với mục đích vô hiệu hóa các biển báo nên một lượng lớn xe tải... thản nhiên lưu thông.

Qua tìm hiểu, tình trạng biển báo trên tuyến đường dẫn này đã từng bị xịt sơn xảy ra một lần vào cuối năm 2022. Sau đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã xuống lắp lại biển báo khác. Vậy nhưng, chỉ được một thời gian ngắn, vào tháng 3/2023, biển báo lại tiếp tục bị tẩy xoá, thách thức các cơ quan chức năng.

Ông Trương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời cho biết, xã đã nắm được thông tin trên và có chỉ đạo công an xác minh, lắp camera quan sát nhưng vẫn chưa tìm ra đối tượng xịt sơn.

Theo ông Tuấn, tuyến đường dân sinh dẫn lên cầu Bà Kẹo chỉ có tải trọng 2,5 tấn trong khi tuyến đường đấu nối với tuyến này lại có tải trọng 5 tấn, không được đồng bộ. Do đó, xảy ra tình trạng các xe tải trọng lớn, xe chở vật liệu xây dựng gặp khó khăn khi đáp ứng nhu cầu xây dựng cho bà con.

“Trước mắt, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo công an xác minh đối tượng xịt sơn và kiến nghị lên Phòng Kinh tế và Hạ tầng sớm gắn lại biển báo để xã quản lý tuyến đường này đảm bảo theo đúng quy định”, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Điền cho hay.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tín Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, hành vi xịt sơn lên biển báo giao thông là dấu hiệu của hành vi phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, hậu quả là người điều khiểu phương tiện giao thông không biết được các quy định về giao thông từ đó có thể dẫn đến tai nạn giao thông, sập lún phương tiện hoặc đổ gãy cầu đường... thiệt hại về vật chất hoặc con người là rất nguy hiểm.

Do đó, tại Điều 303 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bộ năm 2017 quy định về tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia: “Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải... hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm”.