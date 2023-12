Xi Măng Xuân Thành: Tiên phong công nghệ, đón đầu xu thế

Với việc tiên phong công nghệ, đón đầu xu thế tất yếu của thời đại, Xi Măng Xuân Thành đã tạo được những dấu ấn nổi bật, khẳng định vị thế dẫn đầu trong hành trình chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững ngành xi măng Việt Nam.

Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng không thể nằm ngoài xu thế đó. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất xi măng hàng đầu vươn tầm quốc tế về quy mô, công suất và công nghệ cũng như chất lượng sản phẩm, Xi Măng Xuân Thành luôn tiên phong lựa chọn và áp dụng các giải pháp chuyển đổi số toàn diện, cho phép vận hành hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chú trọng đầu tư hợp tác với các nhà sản xuất uy tín hàng đầu thế giới trong phát triển công nghệ ngành xi măng. Nổi bật là sử dụng các dây chuyền công nghệ sản xuất “xi măng xanh” hiện đại với mức độ tự động hoá cao, thân thiện với môi trường của Tập đoàn FLSmidth (Đan Mạch)- Đơn vị có hơn 140 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp ngành xi măng.

Ngoài ra, Xi Măng Xuân Thành còn áp dụng các bộ giải pháp quản lý chất lượng được triển khai đồng bộ như:

- QCX AutoSampling: Hệ thống lấy mẫu tự động.

- QCX/RoboLab: Hệ thống tự động hóa trong phòng thí nghiệm xi măng tốt nhất thế giới.

- QCX Report: Hệ thống lưu trữ kết quả phân tích.

- QCX BlendExpert: Hệ thống kiểm soát chất lượng nâng cao.

Việc tiên phong áp dụng QCX® trong kiểm soát chất lượng giúp Xi Măng Xuân Thành thu về những hiệu quả to lớn như: tinh giảm nhân lực, tiết kiệm nhiên liệu do sự ổn định về chất lượng bột liệu; kết quả phân tích nhanh chóng, chính xác; chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao và ổn định; kiểm soát phát thải CO2 đáng kể theo đúng mục tiêu phát triển bền vững.

Đặc biệt là SiteConnect- một ứng dụng thông tin trên điện thoại di động cho phép đội ngũ kỹ sư của FLSmidth và kỹ thuật viên của Xi Măng Xuân Thành dễ dàng theo dõi, cập nhật mọi thông số hoạt động của thiết bị máy móc online từ xa một cách nhanh chóng. Đồng thời, ứng dụng này cho phép giám sát và đánh giá hiệu suất hoạt động của dây chuyền, thiết bị khi đang vận hành; kiểm soát hiệu quả việc theo dõi xu hướng hiệu suất và tối ưu hóa hoạt động; cho phép phản hồi nhanh hơn và chính xác hơn nếu có sự cố xảy ra.

Một dấu ấn quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp phải kể đến việc đi đầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam triển khai mô hình “Ứng dụng CCCD gắn chíp điện tử, VNeID phục vụ kiểm soát an ninh và chấm công”. Hiệu quả nổi bật của mô hình này là ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD gắn chíp, định danh điện tử và sinh trắc khuôn mặt vào công tác tác kiểm soát an ninh, an toàn; quản lý người lao động, khách ra/vào cơ quan, doanh nghiệp tự động bằng CCCD gắn chip điện tử, phần mềm VNeID, Camera AI nhận diện khuôn mặt, biển số xe… giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực, đảm bảo tối đa an ninh, an toàn cho doanh nghiệp.

Việc ứng dụng các nền tảng công nghệ số thời gian qua đã giúp Xi Măng Xuân Thành phát huy tối đa tính linh hoạt, chủ động trong công việc của tất cả mọi bộ phận; tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên, hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp. Từ đó, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện hiệu quả “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng phê duyệt ngày 03/06/2020.