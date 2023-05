Xếp hàng để mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Hàng trăm khách hàng xếp hàng từ 04h00 sáng tại văn phòng bán hàng dự án The Ori Garden để nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội với mong muốn tìm được một căn hộ ưng ý và phù hợp tài chính tại thành phố Đà Nẵng.

Dự án The Ori Garden tiếp tục nhận hồ sơ đợt 5

Theo thông báo số 2846 của Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với tên thương mại là The Ori Garden tiếp tục mở bán đợt 5 với 207 căn hộ, thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ từ ngày 08/05 cho đến hết ngày 17/05. Trước thông tin này, ngay từ sáng sớm ngày 08/05, hàng trăm người đã xếp hàng từ 04h00 sáng tại văn phòng bán hàng của dự án để nộp hồ sơ đăng ký, thậm chí có những khách hàng đã ngủ lại từ đêm hôm trước để đảm bảo được nộp hồ sơ.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, dù đã bố trí một lượng lớn ghế ngồi nghỉ cho khách đăng ký, tuy nhiên với số lượng khách hàng tăng đột biến, văn phòng tiếp nhận hồ sơ sáng nay đã chật kín người. Có khoảng hơn 200 khách hàng tới nộp hồ sơ trong buổi sáng đầu tiên.

Chia sẻ về số lượng hồ sơ đăng ký tăng cao, một cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho biết: Khách hàng có mặt từ sớm để đăng ký do số lượng nhận hồ sơ có hạn, người đăng ký phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định của NOXH. Thêm vào đó, theo quy định, khách hàng sẽ phải tiến hành bốc thăm chọn căn. Chính vì vậy, nhiều khách hàng đến sớm để giữ suất mua cho mình, đồng thời có cơ hội bốc được căn hộ như ý.

The Ori Garden hút khách nhờ giá thành và tiện ích

Kể từ thời điểm giới thiệu ra thị trường, The Ori Garden thu hút khách hàng nhờ sở hữu mức hợp lý, nằm trong khả năng chi trả của đại đa số người dân Đà Nẵng. Đặc biệt, dự án kiến tạo nên một không gian sống chất lượng cao, lành mạnh thông qua chuỗi tiện ích liên hoàn khép kín.

Chị Thiên Thanh – khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ tại dự án cho biết gia đình chị rất muốn sở hữu được một căn hộ tại The Ori Garden bởi mức giá phù hợp với khả năng tài chính của mình. “Qua tìm hiểu tôi thấy có căn hộ 02 phòng ngủ với mức giá phù hợp với tài chính gia đình tôi, tầm khoảng 1 tỷ đồng. Hai vợ chồng chúng tôi bên cạnh khoản tích góp thì cũng vay thêm ngân hàng với mức lãi suất 4,8%/năm thôi nên cũng không quá nặng gánh tài chính trong thời gian tương lai" chị Hương chia sẻ thêm.

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký, nhiều khách hàng đã tham quan thực tế dự án và có những phản hồi tích cực về chất lượng công trình và hệ thống tiện ích mà chủ đầu tư bố trí. Anh Bảo – một khách hàng quan tâm nhiều về sức khỏe và không gian sống trong lành cho biết bản thân rất ấn tượng về hệ thống công viên chủ đề và cây xanh tại dự án. The Ori Garden sở hữu nhiều khoảng xanh tiện ích với cụm 6 vườn nội khu cùng quảng trường diện tích gần 10.000m2. “Ngoài không gian cho cây xanh, khu thể chất ngoài trời cùng hệ thống máy tập thể dục, bể bơi cũng là điểm yêu thích khiến gia đình tôi hình thành thói quen tập thể dục hàng ngày”, anh Bảo chia sẻ thêm.

Dù sở hữu mức giá thành “mềm” hơn so với nhiều dự án khác tại Đà Nẵng, tuy vậy chất lượng căn hộ và tiện ích tại The Ori Garden không thua kém bất kể dự án thương mại hiện đại nào trên địa bàn Đà Nẵng. Bên cạnh đó, dự án sở hữu hệ thống dịch vụ và an ninh hoàn chỉnh gồm: Lễ tân sảnh, bảo vệ, thang máy, camera an ninh... đảm bảo cuộc sống văn minh cho cư dân.