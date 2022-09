TPO - Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine trên kênh nào, ở đâu? Trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine lúc 19h00 ngày 3/9 có được phát sóng trên VTV6?

Thông tin trước trận đấu

Vào lúc 19h00 hôm nay, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine trong trận giao hữu tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Đây là cuộc tập dượt cuối cùng của U20 Việt Nam trước khi lên đường dự vòng loại U20 châu Á 2022 tại Indonesia vào ngày 12/9 tới.

HLV Đinh Thế Nam cho biết ông rất chờ đợi trận đấu này. Ông cho biết: “Tôi hy vọng hai đội sẽ cống hiến trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Hơn nữa, trận đấu này có ý nghĩa quan trọng về chuyên môn trước khi toàn đội dự vòng loại U20 châu Á”.

Sáng qua, ban tổ chức trận đấu đã họp kỹ thuật tại Việt Trì. Đại diện của U20 Việt Nam và U20 Palestine đều hứa hẹn chơi hết mình, cống hiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt cho người hâm mộ.

Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, Trưởng BTC trận đấu, ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh đây là trận đấu rất có ý nghĩa đối với cả hai đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự Vòng loại U20 châu Á 2023. Vì vậy, các yếu tố liên quan đến chuyên môn trận đấu đều được chuẩn bị rất kỹ.

Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản, các cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt hơn ở giải giao hữu Quốc tế 2022 cũng như vòng chung kết U19 Đông Nam Á trước đó. Với việc U20 Palestine mang đến đội hình mạnh nhất, U20 Việt Nam sẽ có màn kiểm tra chính xác trước khi bước vào vòng loại U20 châu Á 2023.

Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine trên kênh nào, ở đâu?

Trận giao hữu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), Next Media phối hợp cùng VTVcab trực tiếp trên các kênh trên VFF Channel, Next Sport (Youtube), On Football - VTVCab 16 (truyền hình). Như vậy, nếu không thể đến sân, người hâm mộ vẫn có thể theo dõi các diễn biến của trận đấu này thông qua màn ảnh nhỏ.