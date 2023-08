TPO - Xem trực tiếp nữ Nhật Bản vs nữ Na Uy trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 15h00 ngày 5/8.

Thông tin trước trận đấu nữ Nhật Bản vs nữ Na Uy

Vào lúc 15h00 hôm nay, tuyển nữ Nhật Bản sẽ gặp tuyển nữ Na Uy tại vòng 1/8 World Cup nữ 2023. Trận đấu này diễn ra trên sân vận động Wellington Regional Stadium ở New Zealand. Sau màn trình diễn chói sáng ở vòng bảng, Nhật Bản được đánh giá cao hơn Na Uy ở trận này.

Các cô gái áo xanh đã toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 11 bàn và không thủng lưới lần nào. Đáng chú ý, họ đè bẹp cả Tây Ban Nha với tỷ số 4-0 và cho thấy khả năng tấn công nhanh siêu hạng. Sơ đồ 3-4-3 linh hoạt giúp Nhật Bản có thể phòng ngự chặt khi cần thiết và đẩy cao đội hình tấn công dễ dàng.

Sự vượt trội của Nhật Bản đến từ kỹ năng chơi bóng ở đẳng cấp rất cao so với bóng đá nữ. Vóc dáng các cầu thủ Nhật Bản không cao to, nhưng họ lại rất nhanh, khỏe và khéo. Khả năng chuyền bóng và dứt điểm chính xác vượt trội đang giúp đội bóng của HLV Futoshi Ikeda nổi lên như ứng cử viên vô địch nặng ký.

Ngược lại, tuyển nữ Na Uy gây thất vọng lớn ở giai đoạn khởi đầu khi thua New Zealand và hòa không bàn thắng với Thụy Sĩ. Cho dù kịp tỉnh giấc với chiến thắng 6-0 trước Philippines để lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8, sức mạnh của Na Uy vẫn bị nghi ngờ. Với những gì đã thể hiện, rất khó cho họ cản bước một Nhật Bản đang thăng hoa.

Xem trực tiếp nữ Nhật Bản vs nữ Na Uy trên kênh nào, ở đâu?

Tại Nhật Bản, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Nhật Bản, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Nhật Bản vs nữ Na Uy trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Nhật Bản vs nữ Na Uy (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/