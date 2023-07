TPO - Xem trực tiếp nữ Na Uy vs nữ Philippines trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 14h00 ngày 30/7.

Thông tin trước trận đấu nữ Na Uy vs nữ Philippines

Sau chiến thắng gây sốc trước chủ nhà New Zealand, tuyển nữ Philippines có cơ hội làm nên lịch sử tại World Cup nữ 2023. Để chắc chắn giành vé vào vòng 1/8, đại diện của Đông Nam Á buộc phải thắng tuyển nữ Na Uy trong trận đấu chiều nay.

Đây là thử thách lớn với các cô gái Philippines, nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi. Rõ ràng, không ai nghĩ họ có thể thắng New Zealand nhưng họ đã làm được. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alen Stajcic và dàn cầu thủ có gốc gác từ Mỹ, Philippines đang vươn lên đẳng cấp rất cao. Sự tiến bộ của họ đến sau từng trận đấu.

Trong khi đó, nhà cựu vô địch Na Uy đang gây thất vọng lớn. Vốn được đánh giá cao nhất bảng A, nhưng Na Uy đứng bét bảng sau 2 lượt trận đầu tiên và gần như bị loại. Họ không có quyền tự quyết ở thời điểm này. Đội bóng của HLV Hege Riise buộc phải thắng Philippines và chờ kết quả trận còn lại giữa Thụy Sĩ và New Zealand để biết họ có thể đi tiếp hay không.

Trận đấu này vì thế hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính đến phút chót. Cả hai đội đều phải tìm cách dâng cao ghi bàn, và có thể tạo ra thế trận đôi công ngay từ đầu.

Xem trực tiếp nữ Na Uy vs nữ Philippines trên kênh nào, ở đâu?

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Na Uy vs nữ Philippines trên Truyền hình Quốc hội thông qua các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel. Một số trận đấu chỉ phát trực tiếp trên website và ứng dụng On Plus.

Link xem trực tiếp nữ Na Uy vs nữ Philippines (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/