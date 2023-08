TPO - Xem trực tiếp nữ Anh vs nữ Nigeria trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại vòng 1/8 World Cup nữ 2023 lúc 14h30 ngày 7/8.

Thông tin trước trận đấu nữ Anh vs nữ Nigeria

Trái ngược với vòng bảng, vòng 1/8 World Cup nữ 2023 đang diễn ra mà không có bất ngờ nào đáng kể. Ngay cả việc đương kim vô địch Mỹ bị Thụy Điển loại cũng nằm trong dự đoán của nhiều người. Trước đó, các đội bóng mạnh hơn là Tây Ban Nha, Nhật Bản và Hà Lan đều có chiến thắng cách biệt trước Thụy Sĩ, Na Uy và Nam Phi để giành vé vào tứ kết.

Tuyển nữ Anh được kỳ vọng tiếp nối thành tích của các đội “cửa trên” khi gặp hiện tượng Nigeria vào chiều nay. Ở vòng bảng, Nigeria gây ấn tượng mạnh với 3 trận bất bại, bao gồm chiến thắng kịch tính trước chủ nhà Australia. Tuy nhiên, chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh của họ chỉ có thể áp dụng trước các đối thủ có hàng tấn công yếu. Trước đối thủ mạnh như tuyển nữ Anh, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Anh có đến 70,9% cơ hội giành chiến thắng ngay trong 90 phút trước Nigeria. Đội bóng của HLV Sarina Weigman đang tràn đầy hứng phấn sau chiến thắng 6-1 trước Trung Quốc.

Trước đó, Anh có phần gây thất vọng khi chỉ thắng Haiti và Đan Mạch với tỷ số tối thiểu 1-0. Tuy nhiên, các trận đấu này cũng cho thấy sức mạnh phòng ngự của Lionesses. Nói cách khác, Nigeria gần như không có cơ hội tạo bất ngờ. Ngay cả khi chấp nhận phòng ngự lùi sâu ngay từ đầu, các cô gái đến từ châu Phi cũng khó đứng vững trước sức ép mà người Anh tạo ra.

Xem trực tiếp nữ Anh vs nữ Nigeria trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Anh, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Anh vs nữ Nigeria trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Anh vs nữ Nigeria (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/