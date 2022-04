Xe thể thao cổ điển và kiến trúc tân cổ điển giao thoa tại Miss World Viet Nam 2022

Sự kiện Miss World Việt Nam 2022 diễn ra tại KĐT Danko City Thái Nguyên đang là tâm điểm chú ý của truyền thông cả nước.

Trong khuân khổ sự kiện, dàn siêu xe thể thao cổ điển Morgan đến từ Vương quốc Anh xuất hiện tại khu vực triển lãm và thảm đỏ đã gây ấn tượng mạnh bởi sự ăn ý khi đặt trong không gian kiến trúc Tân cổ điển châu Âu của Danko city.

Morgan Motor là biểu tương lái xe tại Anh quốc với chiều dài lịch sử trải qua hai thế kỷ huy hoàng. Nhắc đến Morgan là nhắc đến hãng xe chế tác thủ công tinh xảo có động cơ thể thao mạnh mẽ gắn liền với những chuyến công du của thành viên hoàng gia.

Danko Group là đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2022 tại dự án KĐT Danko City Thái Nguyên. Trong 21 ngày sự kiện, Danko Group đã bắt tay hợp tác với rất nhiều đối tác lớn để tạo nên một tổ hợp tham quan, mua sắm, triển lãm đẳng cấp - trong đó có đối tác Morgan Motor Việt Nam.

Trong không gian kiến trúc Tân cổ điển lấy cảm hứng từ cung điện hoàng kim tráng lệ Versailles của Danko City, sự xuất hiện của Morgan như một mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu. Trước tháp biểu tượng lấy ý tưởng từ ngọn hải đăng chiếu sáng giữa biển khơi mênh mông, Morgan Plus Six và Morgan Plus Four tỏa sáng huyền ảo đầy sang trọng.

Morgan Motor Vietnam đã đồng hành cùng Danko Group và Miss World Viet Nam 2022 trong sự kiện triển lãm siêu xe cùng hai đêm Vietnam Beauty Fashion Fest thành công rực rỡ. Được biết, Morgan Motor được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Phức hợp Ô tô DKC, phân phối độc quyền bởi VOV Cars. Ngoài ra, VOV Cars cũng là đơn vị phân phối chính hãng của Brabus Tại thị trường Việt Nam.