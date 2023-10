Xe điện 'gây nghiện' cho người dùng

Sau hơn một năm sử dụng, nhiều chủ xe VinFast VF 8 chia sẻ cảm giác bị “nghiện” xe điện bởi cảm giác lái khác biệt hoàn toàn so với xe xăng, đồng thời được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp ngang tầm xe sang, trong khi chi phí vận hành cực rẻ.

Sức mạnh động cơ thực sự gây “nghiện”

Đó là chia sẻ của chuyên gia xe Chu Hữu Thọ - chủ sở hữu kênh AutoBikes Vietnam, đồng thời cũng là một trong những người đầu tiên sở hữu mẫu ô tô điện VF 8 Plus. “Chất gây nghiện cực lớn đến từ khối động cơ có công suất tối đa lên tới 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm. Điều đó đem lại cho VF 8 khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h tương đương các mẫu xe hiệu suất cao có mức giá tầm 3-4 tỷ đồng, còn trong khoảng từ 0 lên đến 40 km/h cũng ngang tầm với các mẫu siêu xe”.

Vị chuyên gia xe đánh giá cao hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian trên VF 8 Plus, đồng thời khẳng định trong cùng mức giá gần như không có mẫu xe động cơ đốt trong nào đạt được thông số như mẫu ô tô điện của VinFast. Rất nhiều thành viên câu lạc bộ VF 8 miền Bắc của anh đều có cùng quan điểm ai đã đi VF 8 rồi đều sẽ "nghiện" và không muốn dùng chiếc xe xăng nào khác nữa, kể cả là xe tiền tỷ. “Cái chất gây nghiện đó chính là động lực thực sự rất mạnh mẽ, duy trì niềm đam mê xe điện và kết nối cộng đồng những người sử dụng VF 8 như chúng tôi”, anh Thọ chia sẻ.

Xe điện khuyến khích các chủ xe “trải nghiệm nhiều hơn”

Theo một khảo sát nhanh của admin Autobikes với nhóm chủ xe VF 8 miền Bắc, có gần 60% người tham gia khảo sát đã đi hơn một vạn cây số trong một năm vừa qua. Cá biệt, có một thành viên ở Hải Dương sử dụng VF 8 chạy dịch vụ đã đi được tới 8 vạn cây số. Ngoài ra còn có một gia đình đã đi đến 6 vạn cây số trong một năm qua. "Bản thân tôi một năm nay cũng đã đi khoảng 2 vạn cây số với VF 8, quãng đường này lớn hơn nhiều so với thời điểm gia đình tôi sử dụng xe xăng. Chiếc xe này thực sự càng đi nhiều càng rẻ", anh Thọ chia sẻ.

Lý giải cho những hành trình trải nghiệm ấn tượng này, các thành viên cho rằng chính chi phí sử dụng cực rẻ và những trang bị tiện nghi thông minh của ô tô điện dường như thôi thúc họ sử dụng xe thường xuyên hơn. "Xe điện tiết kiệm chi phí nhiên liệu gấp 3-4 lần so với xe xăng là lý do chính khiến các chủ xe VF 8 sẵn sàng đi gấp đôi gấp ba so với khi sử dụng xe xăng", anh Thọ khẳng định.

Cũng là một trong những khách hàng tiên phong nhận xe VF 8, anh Phùng Thế Trọng - chủ kênh review xe Xế Cộng chia sẻ: “Giả sử mùa hè bạn có nhu cầu đi chơi Đà Nẵng, quãng đường đi và về 2.000km thì chi phí phát sinh đối với xe điện VF 8 là khoảng 1 triệu rưỡi cho tiền sạc điện, nhưng với một mẫu xe xăng tương đương sẽ rơi vào khoảng 3 triệu. Như vậy, chênh lệch về chi phí sử dụng giữa xe điện và xe xăng là rất lớn”.

Về lâu dài, xe điện cũng có ưu thế về chi phí bảo trì, bảo dưỡng do có cấu tạo cơ khí đơn giản hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Ô tô điện cũng không cần thường xuyên thay dầu, nước làm mát và một số chi tiết khác như xe xăng, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Anh Phùng Thế Trọng cho hay, anh thực sự bất ngờ khi chỉ phải chi 700.000 đồng cho lần bảo dưỡng đầu tiên ở mốc 12.000 cây số. “Mình nghĩ con số này là mức chi phí bảo dưỡng rẻ nhất rồi, khó có thể tìm thấy mức chi phí bảo dưỡng cấp nhỏ rẻ như thế này ở các mẫu xe xăng”, anh chia sẻ.

Cũng bị thuyết phục về chi phí sử dụng của xe điện so với xe xăng, anh Hiếu Phan (TP.HCM) cho biết chi phí sạc điện của VF 8 rẻ hơn 5 lần so với tiền xăng của một chiếc xe Đức mà anh sử dụng trước đây. Ngoài ra, sau cùng một quãng đường di chuyển, xe xăng phải bảo dưỡng tới hai lần trong khi xe điện chỉ cần một lần. Anh Hiếu cũng tiết lộ, nhiều bạn bè của anh đang cân nhắc chuyển sang sử dụng xe điện sau một thời gian quan sát và tham khảo thông tin từ anh.

“Để biết một mẫu xe, hay đúng hơn là một hãng xe, có tốt hay không, hãy xem khách hàng của họ có quay lại mua hoặc giới thiệu cho người thân, bạn bè mua xe tiếp hay không. Với cá nhân tôi thì tôi bật mí là cả gia đình hiện đã có tới 4 chiếc VinFast rồi, trong đó có cả VF 8 và VF 9”, anh Hiếu vui vẻ cho hay.