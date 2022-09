Xây dựng nông thôn mới sinh thái, xanh và bền vững

TP - Phát huy truyền thống 200 năm huyện Phúc Thọ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phúc Thọ tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó xây dựng Phúc Thọ trở thành huyện nông thôn mới (NTM) điển hình có kinh tế khá giả, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 9%/năm; năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; công cuộc xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực, năm 2021, huyện Phúc Thọ đã được Trung ương công nhận Huyện đạt chuẩn NTM; hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường; quốc phòng an ninh được đảm bảo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giáo dục - đào tạo được các cấp, các ngành của Huyện đặc biệt quan tâm; việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, các lễ hội truyền thống, được quan tâm sâu sắc và chỉ đạo toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng khoa học -kỹ thuật tiên tiến. Đến nay đã có Công ty Cổ phần Ba Huân Hà Nội, Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc, An Việt, Biggreen, 5Kfoods... đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện; hình thành 8 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, được hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Qrcode và đăng ký nhãn hiệu như: Bưởi Phúc Thọ, chuối Vân Nam, rau an toàn Thanh Đa, rau an toàn Xuân Phú,...

Đặc biệt, Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân được triển khai trên địa bàn huyện đã thực sự trở thành khâu đột phá của Huyện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Phát huy truyền thống 200 năm huyện Phúc Thọ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phúc Thọ tập trung xây dựng Phúc Thọ trở thành huyện NTM điển hình có kinh tế khá giả, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp. Từng bước xây dựng huyện Phúc Thọ phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là huyện Anh hùng của Thủ đô Anh hùng, ngàn năm văn hiến, góp phần tích cực vào sự phát triển vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ (1822-2022), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng NTM của Phúc Thọ sẽ là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phát huy nội lực; Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương những năm tiếp theo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, huyện Phúc Thọ cần tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng NTM nâng cao, NMT kiểu mẫu.

Tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cũng đã đề ra phương hướng: Xây dựng NTM của thành phố theo hướng sản xuất nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Nghị quyết là định hướng quan trọng để huyện Phúc Thọ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới song cũng đòi hỏi huyện cần quyết tâm hơn nữa, phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu để xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.