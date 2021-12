Xây dựng cán bộ CAND: 'Có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, bàn tay sạch'

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, trong mọi hoàn cảnh, người chiến sỹ Công an cách mạng phải luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, xứng danh là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép" vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 được tổ chức tại Hà Nội vào sáng 27/12/2021, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ, năm 2021, chúng ta đã tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn một cách tổng thể, trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản của năm 2021...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt kết quả tích cực, rõ rệt, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố, tăng cường... Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, đóng góp rất to lớn của lực lượng Công an trong thành tựu chung của đất nước.

Đánh giá kết quả mà lực lượng CAND đã đạt được trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng nắm tình hình và tham mưu chiến lược, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước năm 2021... Chủ động, nhanh chóng, linh hoạt "chuyển trạng thái", phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19. Các chiến sỹ Công an đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, xa gia đình, người thân; bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, giữ gìn ANTT cho nhân dân trong vùng dịch, trong các khu cách ly, bảo đảm an ninh toàn chống dịch, tham gia vận chuyển hàng hóa..., góp phần quan trọng chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Đó là minh chứng hùng hồn thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý của người Công an cách mạng, "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình". Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng, chia sẻ, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có lực lượng CAND.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận: Lực lượng Công an đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, hóa giải kịp thời các thách thức, biến động phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội... Vai trò nòng cốt, "lá chắn" được phát huy cao độ, góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân và kiện toàn chức danh chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn, kỷ cương xã hội. Nhất là đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các loại tội phạm mới lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19; từng bước kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,3% so với năm 2020. Đặc biệt lực lượng CAND đã nhận diện đúng vi phạm, chọn đúng khâu đột phá để sớm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, theo phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", được dư luận, nhân dân đồng tình đánh giá cao. Trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, tội phạm nổi lên thì đây chính là những con số biết nói.

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử trong CAND được đẩy mạnh; hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính...Trong đó, đã hoàn thành và đưa vào hoạt động Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp, quản lý Căn cước công dân có gắn chíp điện tử; công bố quyết định ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an, mở ra giai đoạn mới cho việc ứng dụng công nghệ để phòng, chống tội phạm, quản trị xã hội và hỗ trợ nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thanh tra, kiểm tra... được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực. Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị, công tác tổ chức trong CAND đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đồng bộ với tinh gọn bộ máy, theo hướng tăng cường hơn cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, xây dựng Công an xã chính quy... Coi trọng đổi mới, sáng tạo, xây dựng nếp sống văn hóa trong lực lượng CAND, góp phần nâng cao uy tín và để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân... Thủ tướng đánh giá đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng Bộ Công an đã làm tốt; cách làm của Bộ Công an đã đánh giá đúng vai trò của cấp cơ sở - là cấp gần dân nhất, rất đúng, rất trúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đã có hàng ngàn tấm gương cán bộ, chiến sỹ tận tụy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình. Năm 2021, có 08 đồng chí hy sinh, 208 đồng chí bị thương, trong đó có 06 đồng chí hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19... Những chiến công, thành tích và hy sinh của lực lượng CAND đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng biểu dương và cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII. Giai đoạn phát triển mới có những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức là nhiều hơn... Do vậy, công việc của ngành Công an sẽ nhiều hơn, nặng nề và phức tạp hơn, với những nhiệm vụ lớn, khó khăn phải làm và cần làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu cao của Đảng, Nhà nước và sự mong đợi, tin tưởng của Nhân dân.

Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã đề ra trong Báo cáo và dự thảo Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mọi hoạt động của lực lượng CAND phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh chống "giặc nội xâm"; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói "Văn hóa còn là dân tộc còn"; thúc đẩy mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu, lực lượng CAND tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả đến tận cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực công tác công an.

Lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước các chủ trương, giải pháp kịp thời, nhất là tham mưu chiến lược; giữ vững thế chủ động, sẵn sàng các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống đe dọa đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích hợp pháp của chúng ta, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác nắm tình hình và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động...

Xây dựng và phát huy mạnh mẽ "thế trận lòng dân" trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, trọng tâm là các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và đô thị lớn. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT; từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao...; không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành" theo kiểu "xã hội đen", bảo đảm trật tự, kỷ cương, cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân. Triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, chủ động ngăn chặn, phát hiện đấu tranh, không được để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT trên địa bàn cả nước. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Đặc biệt, chú ý đảm bảo an ninh, an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trong tham gia tấn công, trấn áp tội phạm và phòng, chống dịch.

Đặc biệt, lực lượng CAND phải tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt, trọng yếu, tuyến đầu; Đẩy mạnh sử dụng công nghệ cao, phối hợp cùng các lực lượng khác, các địa phương trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19. Công an các cấp, nhất là cấp cơ sở phải nắm chắc tình hình địa bàn, trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ; chủ động phương án bảo đảm ANTT trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Xác định lực lượng Công an xã là lực lượng tuyến đầu, phải chủ động, tích cực, phối hợp với các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa CAND và Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa. Ứng dụng khai thác hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác bảo đảm ANTT và kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành; góp phần phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, nhất là việc đẩy mạnh cải cách hành chính...

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành hoạt động của bộ máy, bảo đảm tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo xây dựng Đảng bộ kiểu mẫu tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; gương mẫu và đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Trung ương khóa XIII). Đặc biệt, phải nêu cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, nhất là người đứng đầu; đồng thời hết sức chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác vì nước quên thân và thái độ vì Nhân dân phục vụ; xây dựng cán bộ chiến sĩ CAND "có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự" vì "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Trong mọi hoàn cảnh, người chiến sỹ Công an cách mạng phải luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, xứng danh là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép" vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. "Kiếm phải sắc, lá chắn phải vững, cái tâm phải trong sáng", có như thế, mới xứng đáng với niềm tin, hy vọng và những tình cảm quý mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho lực lượng CAND Việt Nam của chúng ta.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng: với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm chính trị rất cao, và với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới; công tác công an sẽ có nhiều chuyển biến mới, mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn. Lực lượng CAND sẽ phát huy cao độ truyền thống quý báu "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Lực lượng CAND anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng./.

Link gốc: http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/xay-dung-can-bo-cong-an-nhan-dan-co-trai-tim-nong-cai-dau-lanh-doi-chan-vung-chac-ban-tay-sach-va-biet-trong-danh-du-t30766.html?