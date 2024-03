Xác nhận giấy lập công giả, cựu phó trưởng công an huyện bị tuyên phạt 5 năm tù

TPO - Xác nhận giấy lập công giả, cựu Phó trưởng Công an huyện Mường Lát (Thanh Hoá) bị tuyên phạt 5 năm tù.

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa phạt 4 bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Đưa hối lộ" xảy ra tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, cựu Phó trưởng Công an huyện Mường Lát Hơ Văn Tho (SN 1964) bị tuyên phạt 5 năm tù (tổng hợp hình phạt 2 năm tù tại Bản án của Tòa án quân sự Quân khu 4 trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 7 năm tù); Thao Tông Xua (SN 1997), cựu cán bộ điều tra Công an huyện Mường Lát lĩnh 5 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.

Phạm Bá Long (SN 1989), cựu Trưởng Công an xã Trung Lý (huyện Mường Lát) lĩnh 2 năm tù về tội "Môi giới hối lộ"; Hoàng Đình Vị (SN 1991), cựu Trưởng Công an xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An) 2 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021, Hoàng Đình Vị đã thông qua một người tên Hiếu để nhận tiền và nhờ làm giấy xác nhận lập công giả cho các đối tượng đang là bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự nộp vào các cơ quan tố tụng để được hưởng tình tiết giảm nhẹ trái quy định của pháp luật.

Hoàng Đình Vị đã 5 lần thông qua Phạm Bá Long để nhờ Hơ Văn Tho và Thao Tông Xua cấp 8 giấy xác nhận lập công giả và 4 lần liên hệ trực tiếp với Hơ Văn Tho và Thao Tông Xua để nhờ cấp 6 giấy xác nhận lập công giả.

Hoàng Đình Vị đã chuyển khoản cho Phạm Bá Long 14 lần với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng và 22 lần chuyển khoản cho Thao Tông Xua tổng số tiền hơn 192 triệu đồng để xin cấp các giấy trên. Nhận tiền từ Vị, cựu Trưởng Công an xã Trung Lý đã chuyển khoản cho Hơ Văn Tho số tiền là 60 triệu đồng (5 lần), chuyển khoản cho Thao Tông Xua số tiền 23 triệu đồng (10 lần). Nhận tiền từ Long và Vị, Thao Tông Xua đã nhiều lần chuyển khoản cho Hơ Văn Tho với số tiền 88 triệu đồng.

Cáo trạng nêu, Hoàng Đình Vị đã 8 lần đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 497 triệu đồng; Phạm Bá Long 5 lần môi giới hối lộ với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng; Thao Tông Xua đã 8 lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng.

Trong vụ án này, Hơ Văn Tho là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Lát đã chỉ đạo cấp dưới là Thao Tông Xua soạn thảo các giấy xác nhận lập công giả để nhận tiền từ Hoàng Đình Vị và Phạm Bá Long, nên Hơ Văn Tho phải chịu trách nhiệm hình sự chung về các lần nhận hối lộ và số tiền nhận hối lộ của Tho và Xua, với tổng số tiền hơn 275 triệu đồng. Số tiền Hơ Văn Tho hưởng lợi từ hành vi nhận hối lộ được xác định là 148 triệu đồng, còn Thao Tông Xua được hưởng lợi hơn 127 triệu đồng.