William bị nhắc lại tin đồn ngoại tình

TPO - Giữa lúc những suy đoán hoang đường và thuyết âm mưu về Công nương Kate không ngừng gia tăng, dẫn chương trình nổi tiếng nước Mỹ Stephen Colbert có hành động khuấy động vũng nước đục khi nhắc đến tin đồn ngoại tình của Hoàng tử William trên sóng truyền hình.

Trong tập mới nhất của chương trình trò chuyện đêm khuya The Late Show With Stephen Colbert vào ngày 12/3, MC Stephen Colbert nắm bắt cuộc khủng hoảng mới nhất của Hoàng gia Anh làm đề tài dẫn dắt khán giả.

“Vương quốc đang chấn động trước sự biến mất của Kate Middleton. Hiện tại, các thám tử trên mạng đoán rằng sự vắng mặt của Kate có thể liên quan đến việc chồng cô kiêm Quốc vương Anh tương lai William ngoại tình. Ôi không, trái tim tôi hướng về Kate tội nghiệp”, dẫn chương trình người Mỹ nói.

Colbert không ngại gọi tên người phụ nữ bị cư dân mạng tố chen chân vào gia đình xứ Wales là Rose Hanbury Nữ hầu tước Cholmondeley. Với giọng điệu giễu cợt, ông cho biết tin đồn ngoại tình có từ năm 2019, còn giải thích thêm Hanbury là người bạn cũ của hoàng gia, đã kết hôn với người anh em thân thiết của William, David Rocksavage.

“Theo các tờ báo lá cải hồi đó, khi Kate được cho là chất vấn chồng về chuyện đó, anh ấy cười trừ và nói rằng không có chuyện gì cả. Đây là phản ứng thường thấy nhất khi vợ buộc tội bạn lừa dối”, Colbert cho biết.

Tin đồn Hoàng tử William ngoại tình với Rose Hanbury xuất hiện lần đầu trên tờ In Touch vào tháng 4/2019. Tài khoản tin đồn nổi tiếng trên Instagram Deuxmoi còn khẳng định vào năm 2022 rằng chuyện ngoại tình của cặp vợ chồng Hoàng gia Anh là bí mật mở. Tạp chí Cosmopolitan sau đó chụp ảnh màn hình bài đăng này và chia sẻ công khai. Có thông tin Hanbury là bạn thân của Kate trước khi bị nghi xảy ra bất hòa vào năm 2019.

Những người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng về tin đồn. Tuy nhiên, luật sư của William từng phủ nhận tin đồn trên Daily Beast, nhấn mạnh nó sai sự thật và gây tổn hại nặng nề đến hoàng gia.

Trong cuốn Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival phát hành cuối năm 2023, Omid Scobie cáo buộc Hoàng gia Anh đã dùng bí mật đời tư của Harry để dập tắt tin đồn tình ái mà William vướng phải. Dù chỉ trích William được thiên vị, tác giả người Mỹ tin rằng không có chuyện gì xảy ra giữa vị vua tương lai với Hanbury.

Hiện tại, Hanbury vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia Anh. Nữ hầu tước Cholmondeley đã tham dự dự lễ đăng cơ của Vua Charles III vào đầu tháng 5/2023.

Trước đó, Bà nội Hanbury, Lady Rose Lambert, là phù dâu trong đám cưới Nữ hoàng Elizabeth II với Hoàng tử Philip năm 1947. Hanbury cũng từng được nhìn thấy giao lưu với Thân vương và Vương phi xứ Wales trong quá khứ.

Không rõ Stephen Colbert có mục đích gì khi khơi lại tin đồn ngoại tình, nhưng động thái này dường như góp phần khuấy động vũng nước đục. Hoàng gia Anh không chỉ sụt giảm niềm tin trong lòng công chúng, mà còn phải đối mặt với vô số suy đoán hoang đường và thuyết âm mưu do thiếu rõ ràng về tình trạng hiện tại của Công nương Kate.

Tú Oanh