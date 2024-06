Vượt qua nỗi ám ảnh ngày hè- Bài cuối: Hành động vì đàn em thân yêu

TP - Với phương châm “Tất cả vì đàn em thân yêu”, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên cả nước nỗ lực tổ chức nhiều chương trình, mô hình, hoạt động ý nghĩa nhằm giúp trẻ em có một mùa hè vui vẻ, an toàn và bổ ích.

Nỗ lực mang đến mùa hè an toàn

Mùa hè này, Đoàn Thanh niên- Hội đồng Đội các cấp trên địa bàn Hà Nội tiếp tục đăng ký, đảm nhận những mô hình, hoạt động thiết thực cho thiếu nhi như: tổ chức diễn đàn trẻ em cấp thành phố với chủ đề “Lời nói hay - Việc làm tốt - Ứng xử văn minh” và “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”; sân chơi cuối tuần; phổ cập bơi miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”; dạy, ôn luyện ngoại ngữ cho thiếu nhi…

Các hình thức hoạt động đa dạng, phù hợp với từng đối tượng thiếu niên, nhi đồng, trong đó, chú trọng quan tâm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hà Nội tăng cường xã hội hóa, ưu tiên xây dựng các không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi thể chất, sân chơi, thư viện thiếu nhi tại địa bàn dân cư.

Theo Hội đồng Đội T.Ư, dịp hè 2024, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên cả nước đăng ký tổ chức trên 13.200 hoạt động tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng, chống xâm hại trẻ em; gần 5.150 lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi; trên 5.700 lớp bồi dưỡng năng khiếu; hơn 1.170 trại hè, trại kỹ năng… Tổng giá trị hỗ trợ cho hoạt động Hè là 136 tỷ đồng, với số lượng thiếu nhi được chăm lo hơn 7 triệu em, trong đó hỗ trợ hơn 600.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội cho biết, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội của thành phố đặt mục tiêu vận động ĐVTN tình nguyện tham gia cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới ít nhất 2 điểm vui chơi cho trẻ em tại mỗi quận, huyện, thị xã; xây mới, chỉnh trang, nâng cấp ít nhất 1 “Nhà vệ sinh thân thiện” hoặc 1 “Nhà phân loại rác thân thiện” tại cộng đồng; huy động nguồn xã hội hóa xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ”.

Đoàn Thanh niên tổ chức ít nhất 2 điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các khu chung cư, khu nhà ở tập trung của xã, phường, thị trấn. “Đây là những mô hình giúp các em thư giãn sau thời gian học tập, để các em ổn định sức khoẻ, rèn luyện thể lực, nâng cao tinh thần chuẩn bị tốt cho năm học mới”, anh Việt nói.

Đặc biệt, dịp hè này, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đặt mục tiêu phối hợp với các đơn vị liên quan, đơn vị sự nghiệp tổ chức tập huấn kỹ năng về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích cho 10.000 thiếu nhi và phổ cập bơi, dạy bơi miễn phí cho ít nhất 15.000 em.

“Chúng tôi nỗ lực triển khai nhiều mô hình, giải pháp nhằm một mục tiêu chung là mang đến cho trẻ em một mùa hè vui vẻ, an toàn và lành mạnh”, anh Việt nói.

Nghệ An là một trong những đơn vị có nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa cho thiếu nhi trong dịp hè. Theo anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An, mùa hè ở các vùng quê Nghệ An luôn đối diện vấn đề nhức nhối là đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em.

Tỉnh Đoàn Nghệ An đã chỉ đạo huyện, thị, thành Đoàn tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích; các lớp dạy bơi miễn phí; vận động nguồn lực thực hiện trao tặng các bể bơi di động. Cùng đó, Đoàn Thanh niên ở các cấp sáng tạo mô hình “cây sào cứu đuối”, “lốp xe cứu đuối”, lắp các thiết bị cảnh báo tự động bằng nguồn năng lượng mặt trời tại các khu vực ao, hồ…

Ưu tiên nguồn lực chăm sóc thiếu nhi

Với phương châm “Tất cả vì đàn em thân yêu”, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã ban hành kế hoạch chỉ đạo hệ thống triển khai kế hoạch hè với mục đích mang đến cho các em một mùa hè an toàn, lành mạnh, vui tươi và bổ ích.

Bên cạnh các sân chơi, rèn luyện kỹ năng cho trẻ em, hầu hết các tỉnh, thành Đoàn, trung tâm, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn đều tổ chức chương trình Học kỳ trong Quân đội. Những ngày này, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Trung đoàn Pháo binh 58 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 12) tổ chức chương trình Học kỳ trong Quân đội, với chủ đề Những bước chân Phù Đổng cho các “chiến sĩ nhí” từ 8-15 tuổi.

Anh Vũ Minh Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam cho biết, dịp hè này, Trung tâm tổ chức 5 khóa “Học kỳ trong quân đội”, mỗi khoá kéo dài từ 7-9 ngày. Các khoá học được thiết kế với nhiều chương trình, hoạt động mang tính trải nghiệm cao, không chỉ giúp các em tìm hiểu về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, rèn luyện kỷ luật trong môi trường quân ngũ mà các em còn được giáo dục lòng yêu nước, sự sẻ chia, yêu thương, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, cũng như kỹ năng sống, thực hành xã hội…

Hai năm nay, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức chương trình Học làm chiến sĩ Công an thu hút đông đảo các em tham gia. Bên cạnh các nội dung, hoạt động rèn luyện thể chất, kỹ năng, kỷ luật, Ban tổ chức còn mời những người nổi tiếng đến gặp gỡ, giao lưu truyền cảm hứng về nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến cho các bạn trẻ.

Nhằm tạo không khí ngày hè sôi động trên cả nước, đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chương trình Khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm 2024. Trong ngày này, đồng loạt các tỉnh, thành, Hội đồng Đội trên cả nước ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với hàng loạt công trình, phần việc an sinh xã hội ý nghĩa dành cho trẻ em đã được thực hiện.

Truyền thông điệp tại lễ khai mạc Hè, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên cả nước thống nhất trong cách triển khai hoạt động phải đảm bảo phương châm: “An toàn”, “Sáng tạo”, “Thu hút”, “Thiết thực”; đồng thời, ưu tiên nguồn lực tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi, đặc biệt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đó, tăng cường tổ chức sân chơi các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, kỹ năng cho thiếu nhi.

Hiện cả nước có gần 25 triệu trẻ em, với nhiều hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau trên mọi vùng miền Tổ quốc. Để thực sự chăm lo đầy đủ cho các em có một mùa hè thực sự bổ ích, an toàn, bên cạnh nỗ lực của tổ chức Đoàn, Hội, Đội cần sự chung tay của cấp ủy chính quyền và toàn xã hội.