Vượt qua khó khăn, EVNNPC đảm bảo điện cho 27 tỉnh, thành phố phía Bắc

Năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng dịch COVID-19, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gẫy ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam.

Hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tuy nhiên thương phẩm năm 2021 của tổng công ty vẫn duy trì được mức tăng trưởng tốt và cao nhất trong 5 tổng công ty phân phối. Theo đó, điện thương phẩm năm 2021 đạt 81,831 tỷ kWh, tăng trưởng 9,31% so với năm 2020. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 64,79% và tăng trưởng 10,37%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 29,08% và tăng 8%, thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,27% và giảm 2,85% so với năm 2020. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 4,54%, giảm 0,1 % so với kế hoạch được giao. Độ tin cậy cung cấp điện SAIDI thực hiện 448 phút.

Trong năm 2021, các chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng đã hoàn thành và đạt so với quy định của của tập đoàn. Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 339.560 khách hàng, trong đó cấp điện mới cho 337.177 khách hàng không đầu tư công trình điện và 2.348 khách hàng trung áp, thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng trung áp bình quân là 4,1 ngày, giảm 0,36 ngày so với năm 2020, giảm 2,9 ngày so với quy định của tập đoàn.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 97,52%, cao hơn 2,52% so với kế hoạch giao và tăng 14,6% so với năm 2020; cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 toàn tổng công ty đạt 93,14%, vượt 13,14% so với kế hoạch năm được giao. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 71,31% vượt 7,77% so với chỉ tiêu EVN giao. 100% hóa đơn điện tử cung cấp qua app/web chăm sóc khách hàng, hoàn thiện công tác số hóa hợp đồng hồ sơ khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, khách hàng có thể tra cứu được trên web, app chăm sóc khách hàng.

Năm 2021, tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh phụ tải với các khách hàng sử dụng điện lớn. Kết quả duy trì ký thỏa thuận chương trình điều chỉnh phụ tải năm 2021 cũng đạt được những bước tiến lớn.

Đặc biệt trong tháng 12/2021, Tổng công ty đã triển khai Tháng Tri ân khách hàng với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19” tạo sự gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch bằng nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực. Các đơn vị thuộc tổng công ty đã sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh; Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19…

Vượt qua khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2021, hoạt động đầu tư xây dựng của Tổng công ty đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách của đại dịch COVID – 19 do một số tỉnh phía Bắc thực hiện giãn cách xã hội. Công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều khu vực gặp khó khăn ảnh hưởng lớn tới tiến độ các dự án. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn đó Tổng công ty cũng đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về đầu tư xây dựng. Đến hết 31/12 đã khởi công được 88/78 dự án 110kV, đạt 112,8% kế hoạch EVN giao; đóng điện được 86/81 dự án 110kV, đạt 106,2% kế hoạch EVN giao.

Năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện kế hoạch chuyển đổi số với các nhiệm vụ chính như: Số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch… thông qua sử dụng các phần mềm dùng chung và phần mềm dùng riêng.

Trong năm 2021, tổng công ty đã xây dựng bổ sung các ứng dụng phục vụ số hóa, khai thác dữ liệu và triển khai tới tất cả đơn vị như: ứng dụng tính toán tổn thất, phần mềm quản lý MBA…, số hóa quy trình nghiệp vụ thuộc 3 lĩnh vực gồm tài chính kế toán, kinh doanh dịch vụ khách hang và kỹ thuật – an toàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chương trình tự động hoá lưới điện trung áp, trạm biến áp không người trực kỹ thuật số, chăm sóc khách hàng tự động, đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử, nâng cao tỷ lệ thu thập dữ liệu đo xa, trong sửa chữa, khai thác thiết bị…

Năm 2022 được dự báo là năm tiếp tục khó khăn, tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng và diễn biến vô cùng phức tạp, Tổng công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” đảm bảo mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế -xã hội và đời sống dân sinh trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, phấn đấu tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 89,1 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu 4,4%, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng…. được EVN giao.