Vượt Đại Tây Dương thi đấu tại Cúp quốc gia Pháp, CLB vô danh bị vùi dập 0-12

TPO - Để đến được Pháp gặp Lille tại Cúp Quốc gia Pháp, Golden Lion FC đã phải vượt Đại Tây Dương, di chuyển tổng cộng gần 13.000 km đi và về.

Loạt trận vòng 1/32 Cúp quốc gia Pháp vừa kết thúc mang tới những kết quả sốc, điển hình như việc Golden Lion FC thua Lille tới 0-12. Đây là tỷ số đậm nhất ở loạt trận này. NHM bắt đầu tìm hiểu Golden Lion FC là đội bóng nào, yếu ra sao mà có thể nhận tới 12 bàn thua trước Lille như vậy? Hóa ra, Golden Lion FC là một trường hợp rất thú vị với bóng đá Pháp.

Họ là CLB xa nhất tham gia Cúp quốc gia Pháp năm nay bởi CLB này đóng quân tại... châu Mỹ. Golden Lion FC đến từ Martinique, một hòn đảo xa xôi tại ở vùng biển Caribbean. Khoảng cách từ hòn đảo này đến Pháp lên tới 6.500 km.

Martinique là thuộc địa của Pháp. Các CLB bóng đá của Martinique đủ điều kiện tham dự Cúp quốc gia ở xứ lục lăng bởi theo luật, bất cứ CLB nào đến từ Pháp và các vùng thuộc địa, ngay cả nghiệp dư, cũng được tham dự.

Vì thế, giống như trường hợp của AS Excelsior hồi 2017, Golden Lion FC đã phải vượt Đại Tây Dương để đến Pháp. Họ bay từ Martinique đến Paris rồi đáp chuyến bay nối sang Lille đá trận vòng 1/32 vào tối qua. Khoảng cách từ hòn đảo này đến Paris lên tới 6.500 km. Thêm quãng đường từ Paris đến Lille (hơn 200km), tổng cộng Golden Lion FC mất hơn 13.000 km đi và về.

Đội bóng này rất yếu, chẳng khác nào một CLB nghiệp dư ở Pháp. Vì thế mà cả trận, họ hứng chịu tới 37 cú đá, nhận 12 bàn thua và không có bất cứ phản kháng nào trước Lille. Đây thực sự là những trải nghiệm chẳng hề dễ chịu với Golden Lion FC. Nhưng đổi lại, họ nhận được lời cảm ơn từ Lille, đội bóng rất có duyên tiếp những đối thủ cách hẳn một đại dương.

Hồi 2017 tại Cúp quốc gia, chính Lille cũng tiếp AS Excelsior, CLB của đảo Reunion (thuộc địa Pháp ở Ấn Độ Dương). AS Excelsior phải di chuyển tổng cộng 20.000 km đến Pháp thi đấu. Hành trình của AS Excelsior thậm chí còn gấp rưỡi Golden Lion FC nhưng cả hai đều nhận chung kết cục, là thua rất đậm trước Lille.