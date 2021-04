Vừa ra tù, đóng giả học sinh để trộm cắp ở các trường học

TPO - Ngày 7/4, Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị T. (35 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

TP - Ngày 6/4,đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT và Công an địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi đua xe trái phép.

TPO - Lực lượng công an gồm cả Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước tiến hành phong tỏa khám xét cây xăng Phúc Lâm 79 tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.