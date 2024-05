'Vua đất nện' Rafael Nadal gặp khó ngay tại vòng 1 Roland Garros 2024

TPO - Vào ngày 23/5, BTC giải quần vợt Roland Garros đã tổ chức lễ bốc thăm nhằm xác định các cặp đấu tại vòng 1 và các nhánh đấu. Cuộc đọ sức giữa hạt giống số 4 Alexander Zverev và ông vua sân đất nện Rafael Nadal ở vòng đầu tiên hứa hẹn sẽ mang đến sự phấn khích tột độ dành cho những người hâm mộ của bộ môn quần vợt.

Trở lại giải đấu sau 1 năm vắng bóng, chủ nhân của 14 danh hiệu Roland Garros - Rafael Nadal ngay lập tức gặp phải thử thách ở ngay trận đấu đầu tiên. Lá thăm may rủi đã đẩy tay vợt người Tây Ban Nha phải so tài với Alexander Zverev từ rất sớm. Lần gần nhất hai tay vợt gặp nhau đã cách đây 2 năm, tại vòng bán kết Roland Garros. Khi đó Zverev đã phải rút lui do bị lật cổ chân trong lúc thi đấu. Nadal sau đó đã vượt qua Casper Ruud trong trận chung kết để có lần thứ 14 vô địch giải đấu.

Zverev đang có phong độ rất cao, tay vợt người Đức vừa lên ngôi tại giải quần vợt Italia Mở rộng sau chiến thắng áp đảo trước Nicolas Jarry. Vì thế, cơ hội giành chiến thắng của Nadal là rất thấp. Nadal đã tham dự 3 giải đấu trên mặt sân đất nện trước thềm giải Grand Slam thứ 2 trong năm, thành tích tốt nhất của anh là lọt vào vòng 4 của giải quần vợt Madrid Mở rộng.

Một trận đấu khác cũng rất đáng chú ý tại vòng 1 của Roland Garros là cuộc so tài giữa Andy Murray và Stan Wawrinka. Trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp, Murray và Wawrinka đã 3 lần lên ngôi vô địch tại các giải Grand Slam. Hai cựu vô địch Grand Slam đã sa sút rất nhiều trong những năm qua và hiện đã tụt xuống vị trí thứ 75 và 97 trên bảng xếp hạng ATP.

Trong khi đó, các ứng viên vô địch hàng đầu như Novak Djokovic, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đều nằm ở các nhánh đấu tương đối dễ thở. Cả ba có thể sẽ dễ dàng tiến vào vòng tứ kết mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Vòng đấu đầu tiên của giải quần vợt Roland Garros sẽ diễn ra vào ngày 26/5. Novak Djokovic đang là đương kim vô địch của nội dung đơn Nam, trong khi Iga Swiatek là đương kim vô địch của nội dung đơn Nữ.