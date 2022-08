Vụ quán karaoke ở Hải Phòng cho dân chơi 'bay lắc' trong mùa dịch: 21 bị cáo lĩnh 168 năm tù

TPO - TAND huyện An Dương (TP Hải Phòng) vừa tuyên mức án sơ thẩm hơn 168 năm tù đối với 21 bị cáo trong vụ quán Karaoke Thiên Đường cho dân chơi đất cảng "tổ chức bay lắc".

TAND huyện An Dương (TP Hải Phòng) vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra tại quán Karaoke Thiên Đường, địa chỉ xã Hồng Thái (An Dương, Hải Phòng).

Vụ án có 21 bị cáo và nhiều người liên quan nên TAND huyện An Dương tổ chức xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Hồng Thái.

Trong vụ án này, 5 bị cáo bị truy tố về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, gồm: Lê Quang Tuấn (Tuấn “lùn”); Trần Anh Tuấn (Tuấn “thiết kế”); Nguyễn Văn Long, Đỗ Thị hiền và Nguyễn Quang Trường. 16 bị cáo còn lại đa số là “dân chơi” đất cảng bị truy tố tội “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”.

Theo cáo trạng, quán Karaoke Thiên Đường do Tuấn “lùn”, Tuấn “thiết kế”, Tống Mạnh Linh, Phạm Xuân Tùng (cùng 41 tuổi), Nguyễn Đình Ngọc (45 tuổi), Nguyễn Thành Việt (36 tuổi) và Nguyễn Anh Đức (40 tuổi) cùng góp vốn xây dựng, kinh doanh.

Từ tháng 4/2018 quán được đưa vào hoạt động. Tuấn “lùn” quy định phòng hát karaoke thường giá 220.000đồng/giờ, phòng nghe nhạc sử dụng ma túy là 600.000đồng/giờ.

Để thu hút khách, Tuấn “lùn” kết nối với “má mì” Đỗ Thị Hiền (35 tuổi, trú huyện Kiến Thụy) chuyên cung cấp nữ nhân viên với giá 150.000đồng/giờ/1người (hát thường) và 200.000đồng/giờ/1 người (phòng nghe nhạc sử dụng ma túy). Khi xuất hóa đơn sẽ được hợp thức với nội dung “giờ hát ***” để qua mặt cơ quan chức năng kiểm tra.

Cuối năm 2020, đầu năm 2021, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Hải Phòng yêu cầu các quán karaoke tạm dừng hoạt động. Tối mùng 6, rạng sáng 7/3/2021, Công an huyện An Dương kiểm tra quán Karaoke Thiên Đường.

Lực lượng chức năng phát hiện quán hát này vẫn lén lút đón khách, tại 3 phòng Vip chứa 32 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương xác định, từ tháng 9/2020 đến ngày 6/3/2021, quán Karaoke Thiên Đường đã nhiều lần cho các đối tượng thuê phòng sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó thu lợi bất chính hơn 411 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn “lùn” còn khai, ba “đồng chủ sở hữu” gồm: Tống Mạnh Linh, Phạm Xuân Tùng và Nguyễn Anh Đức đều là cán bộ Công an huyện An Dương, nên có trách nhiệm “đảm bảo an ninh” và “ngoại giao” để quán không bị kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, cả 3 người này đều phủ nhận lời khai của Tuấn "lùn" và khai không biết việc quán hát cho khách tổ chức sử dụng ma túy. Về nội dung này, Viện Kiểm sát huyện đã kiến nghị cơ quan chủ quản 3 cán bộ có biện pháp chấn chỉnh hoạt động góp vốn, thành lập doanh nghiệp của cán bộ.

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm (9-10/8/2022), HĐXX tuyên nhóm 5 bị cáo “Chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy” từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù. Nhóm 16 bị cáo “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” lĩnh từ 7 đến 9 năm tù. Tổng 21 bị cáo trong vụ án lĩnh hơn 168 năm 6 tháng tù về hai tội trên.

Đồng thời, yêu cầu các chủ sở hữu quán karaoke Thiên Đường có trách nhiệm, nghĩa vụ nộp lại tiền thu lợi bất chính từ việc nhân viên quán hát có hành vi cho “dân chơi tổ chức bay lắc”.