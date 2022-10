Vụ phá đường ống bơm cát của dự án bất động sản tại Bạc Liêu: Khoanh vùng đối tượng nghi vấn

TPO - Liên quan đến vụ phá đường ống bơm cát của dự án bất động sản tại Bạc Liêu, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, công an cũng đã khoanh vùng nhóm đối tượng nghi vấn.

Ngày 6/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý III/2022 của tỉnh Bạc Liêu, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngày 28/7, Công an tỉnh nhận được tin báo đường ống bơm cát san lấp trong quá trình thi công dự án tại xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu bị đốt cháy và khoan.

“Qua đó, công an xác định thiệt hại ban đầu chỉ là 750.000 đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do cạnh tranh làm ăn và có thể do gây sức ép chủ đầu tư”, ông Thắng thông tin.

Đại tá Thắng cho biết thêm: “Quá trình điều tra, chúng tôi đã khoanh vùng nhóm đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, về việc xác định ai chỉ đạo hay gây ra vụ việc này thì chúng tôi đang trong quá trình điều tra”.

Như Tiền Phong đã thông tin, theo báo cáo của Công ty CP BEDA T&C (Công ty), dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành – Vĩnh Trạch Đông bị phá hoại ảnh hưởng đến tiến độ thi công của toàn dự án.

Cụ thể, vào rạng sáng 28/7, nhân viên công ty phát hiện đường ống bơm cát bị đốt cháy và khoan các lỗ đường kính khoảng 4cm. Hành vi phá hoại này đã làm kế hoạch bơm cát vào dự án không thể thực hiện được.

Phía công ty cho rằng, đây là hành động 'dằn mặt' chủ đầu tư và nhà thầu, mang tính phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây thiệt hại vật chất và ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của toàn dự án, đồng thời làm mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi phá hoại và giao Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu điều tra, xử lý.

“Trường hợp cần thiết có thể mở chuyên án điều tra làm rõ đối với các đối tượng có hành vi phá hoại. Tuyệt đối không để tái diễn tình trạng này làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh”, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo.