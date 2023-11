Vụ người dân ‘sập bẫy’ mua hàng khuyến mãi: Bắt thêm một đối tượng

TPO - Liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Khách sạn Đại Phú Gia thuộc khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cơ quan chức năng đã bắt thêm 1 đối tượng.

Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Trọng Phương (SN 1992, trú tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Trước đó, liên quan tới vụ án này, Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh (SN 1976), trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình về tội lừa dối khách hàng. Lanh là kẻ cầm đầu trong vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Khách sạn Đại Phú Gia thuộc khối 4, thị trấn Tân Kỳ.

Theo đó, trong hai ngày 14, 15/9/2023, Nguyễn Thị Lanh cùng nhóm đối tượng đồng phạm của mình đã thuê Khách sạn Đại Phú Gia với lý do tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng.

Sau đó, nhóm đối tượng bán nhiều sản phẩm như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng (có giá trị thực dưới 1 triệu đồng)… với giá cao gấp nhiều lần giá trị sản phẩm (có sản phẩm lên tới 10 triệu đồng) rồi lợi dụng sự sơ hở của người dân, các đối tượng sau khi nhận tiền đã bỏ trốn.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng đã lừa dối khách hàng thu lợi bất chính là hơn 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Tân kỳ đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Trọng Phương khi đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Phương là đối tượng giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng để thu lợi bất chính.

Tại cơ quan điều tra Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.