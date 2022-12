Vụ đối tượng ma túy dùng súng chống trả cảnh sát: Thưởng nóng Ban chuyên án

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và UBND huyện Thuận Châu biểu dương và trao thưởng cho các đơn vị tham gia chuyên án bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1977, hộ khẩu Vĩnh Phúc) vận chuyển ma túy, bỏ chạy và dùng súng chống trả lực lượng công an.

Sáng 25/12, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và UBND huyện Thuận Châu đã trao thưởng và chúc mừng chiến công của cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thuận Châu và các đơn vị Công an tỉnh Sơn La sau khi phá thành công Chuyên án bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy số lượng lớn có sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng Công an.

Tại buổi trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu đã biểu dương đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của CBCS Công an huyện Thuận Châu và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng triệt phá thành công Chuyên án và bắt giữ đối tượng.

Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng 8 tập thể và thưởng nóng cho Công an huyện Thuận Châu 30 triệu đồng, các đơn vị Phòng Cảnh sát Hình sự, CSĐT tội phạm về Ma tuý, Phòng CSGT, Phòng Kỹ thuật Hình sự, CSCĐ, Công an thành phố Sơn La và Công an huyện Quỳnh Nhai mỗi đơn vị 10 triệu đồng; UBND huyện Thuận Châu tặng giấy khen cho 02 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trước đó, chiều 23/12 tại Km340, Quốc lộ 6A (thuộc địa phận bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, Sơn La), Công an huyện Thuận Châu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1977, trú tại Yên Mỹ 2, Phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc) điều khiển xe ô tô Mazda mang BKS 30H 11209 chạy theo hướng Điện Biên về TP Sơn La. Trong cốp xe có 22 bánh heroin, có trọng lượng hơn 7,5kg; 17 gói MTTH, có khối lượng là gần 17kg cùng một số vật chứng có liên quan..

Khi lực lượng Công an yêu cầu dừng xe, đối tượng Long đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy, sử dụng vũ khí nóng bắn về phía tổ công tác, sau đó cướp 1 xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 ngày băng rừng vượt núi, 20h30’ ngày 24/12 hơn 300 CBCS thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Sơn La, Công huyện Thuận Châu phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Long cùng tang vật là 1 khẩu súng ngắn cùng 14 viên đạn trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng. Quá trình bắt giữ lực lượng công an đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quần chúng nhân dân và CBCS tham gia vây bắt.