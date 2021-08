Vụ cán bộ thu tiền cấp hồ sơ 'luồng xanh' cho gần 2.000 ô tô: Còn những ai liên quan?

TP - Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hoàng Thị Thanh Nga là chuyên viên Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ), được Tổng cục Đường bộ tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội duyệt cấp thẻ “luồng xanh” và được giao tài khoản để sử dụng. Lợi dụng việc được giao duyệt, cấp thẻ “luồng xanh” cho phương tiện vận tải, Nga đã sử dụng trái phép nhiều tài khoản và móc nối với một số đối tượng để thu gom các trường hợp cá nhân, tổ chức muốn xin cấp thẻ “luồng xanh”, sau đó, duyệt và cấp trái phép hồ sơ để thu tiền. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Nga đã duyệt, cấp 1.740 hồ sơ xe ô tô, nhận tổng số tiền 222 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Còn các đối tượng môi giới thu tiền của chủ phương tiện từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/xe. Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, xác định được một số đối tượng liên quan vụ án trên và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Trước đó, Sở GTVT Hà Nội có văn bản gửi Công an TP Hà Nội đề nghị phối hợp xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về dịch vụ làm mã QR Code “luồng xanh” cho ôtô chở hàng hóa. Cụ thể, trong văn bản nêu việc một số doanh nghiệp vận tải sau cả chục ngày với nhiều lần gửi đi đăng ký cấp mã nhận diện “luồng xanh”, phương tiện này vẫn chưa được cấp phép. Sau đó, qua giới thiệu với người nhận làm dịch vụ, có mối thân quen với Sở GTVT Hà Nội với giá 500.000 - 1.000.000 đồng để được dễ dàng cấp thẻ nhận diện QR Code “luồng xanh”. Chiều 27/8, đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết đã dừng việc các Sở GTVT cấp phép giấy "luồng xanh", thay vào đó là hệ thống cấp tự động nhằm tránh quá tải và tiêu cực. Hà Nam - Trọng Đảng