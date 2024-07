Vụ 4 người Việt tử vong ở Thái Lan: Chuyên gia trang điểm Đình Phú qua đời ở tuổi 37

TPO - Trên trang cá nhân của Đình Phú, Á hậu Lệ Hằng và nhiều bạn bè để lại bình luận thương tiếc khi hay tin Trần Đình Phú qua đời ở tuổi 37.

Theo Bangkok Post, có 4/6 nạn nhân tử vong trong khách sạn ở Bangkok, Thái Lan lúc 17h30 ngày 16/7 mang quốc tịch Việt Nam. Trong số đó, nạn nhân nam, người Việt được xác định là chuyên gia trang điểm Trần Đình Phú (tên thường gọi là Phú Gia Gia, 37 tuổi).

"Nghe tin mà bàng hoàng, không dám tin. Tôi và Phú là bạn bè được hơn 15 năm. Trong tâm trí của tôi, Phú là người bạn hiền hành, dễ thương, tài năng và nhiệt huyết với nghề", Amy Đào, bạn của Phú Gia Gia cho biết.

Amy Đào chụp màn hình tin nhắn với chuyên gia trang điểm 37 tuổi. Cô cho biết hai người thường trò chuyện về cuộc sống, giờ không thể gặp lại nhau nữa. "Dù chuyện xảy ra có rất nhiều uẩn khúc và thương tâm, tôi mong Phú ra đi thanh thản, sớm được siêu sanh", Amy Đào chia sẻ.

My Nguyễn, học trò của Trần Đình Phú, bàng hoàng khi nghe tin thầy dạy trang điểm qua đời. "Thầy Phú dạy tôi suốt 8 năm. Vừa rồi hai thầy trò còn gặp mặt, an ủi và động viên nhau. Thầy là người tôi luôn tôn trọng, dìu dắt tôi trong công việc. Mong thầy ra đi thanh thản", My Nguyễn chia sẻ.

Sau khi tin tức về 6 nạn nhân mất ở Bangkok xuất hiện trên mạng, nhiều người không dám tin, gọi điện cho Đình Phú nhưng không liên lạc được. Sau khi xem hình ảnh và thông tin nạn nhân từ phía cơ quan chức năng Thái Lan, bạn bè để lại nhiều lời tiếc thương, mong Đình Phú ra đi thanh thản.

Bài viết gần nhất của Đình Phú đăng ngày 6/7. Chuyên gia trang điểm check-in khoảnh khắc thưởng thức ẩm thực đường phố tại Thái Lan. Dưới bài đăng, Á hậu Lệ Hằng và nhiều chuyên gia trang điểm để bình luận chia buồn.

Trước đó, Bangkok Post đưa tin cảnh sát Bangkok đã tiếp nhận thông tin nhóm du khách tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, quận Pathum Wan lúc 17h30 ngày 16/7.

Có hai nạn nhân quốc tịch Mỹ là Chong Sherine (56 tuổi) và Dang Hung Van (55 tuổi). Bốn người còn lại là Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), và Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Ông Theeradet Thumsuthee, người đứng đầu cơ quan điều tra của cảnh sát Bangkok, xác nhận có khả năng sáu du khách tử vong vì ngộ độc. "Chúng ta cần tìm ra nguyên nhân. Điều chúng tôi có thể chứng minh bây giờ là họ không tự sát", ông Thiti nói.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã tới hiện trường vào tối 16/7 do nhận thấy mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng ngành du lịch Thái Lan. Theo phát ngôn viên chính phủ Chai Wacharonke, thủ tướng đã ra lệnh cho các quan chức thực hiện các biện pháp khẩn cấp để trấn an khách du lịch và công chúng.