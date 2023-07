Vòng loại tuyển golf ASIAD 19: Ngôi đầu đổi chủ

TPO - Vị trí đầu bảng xếp hạng vòng loại tuyển chọn đội tuyển golf Việt Nam tham dự ASIAD 19 đã đổi chủ ở cả bảng nam và nữ sau 36 hố.

Tại bảng nam, Nguyễn Nhất Long vươn lên giành vị trí đầu bảng. Trong ngày thi đấu hôm nay, với 6 birdie và 3 bogey, Nhất Long đạt điểm (-3). Điểm sau 2 vòng của Nhất Long là (-6).

Nguyễn Anh Minh vẫn tiếp tục tạm thời giữ vị trí thứ 2. Anh Minh đạt điểm (+1), 3 birdie và 4 bogey tại vòng 2. Kết thúc 2 ngày thi đấu, Anh Minh đạt tổng điểm (-2).

Trần Lam đã đánh mất vị trí đầu bảng và rơi xuống vị trí thứ 3. Vòng 2, VĐV 19 tuổi có 4 birdie, 4 bogey, 1 double bogey. Điểm sau 18 hố vòng 2 của Trần Lam là (+3) và tổng điểm sau 2 ngày thi đấu là (-1). Đang tạm xếp vị trí thứ 4 và thứ 5 trên BXH lần lượt là Nguyễn Đặng Minh và Lê Khánh Hưng.

Bảng nữ cũng có sự thay đổi về thứ hạng. Lê Chúc An từ vị trí thứ 2 đã vươn lên giành ngôi đầu bảng sau vòng 2. Ở 9 hố đầu, cô chỉ có 1 birdie và 1 double bogey. 9 hố sau đó, Chúc An giành 1 eagle tại hố 11, 1 birdie tại hố 12 và chỉ mắc 3 bogey. Điểm vòng 2 của Chúc An là (+1) và tổng điểm sau 2 ngày là (+2).

Ngô Vĩnh Hòa rơi xuống vị trí thứ 2 với điểm vòng 2 là (+5), cùng tổng điểm sau 2 vòng là (+4). Hôm nay, Vĩnh Hòa có 2 birdie, 2 bogey, 2 double bogey.

Ngô Bảo Nghi vẫn duy trì vị trí thứ 3 tại bảng nữ. Vòng 2 Bảo Nghi đánh điểm 72 gậy và tổng điểm 2 vòng là (+6). Xếp sau Ngô Bảo Nghi lần lượt là Lê Thị Thanh Thúy và Thân Bảo Nghi.

Theo quy định của BTC ASIAD 19, mỗi đội tuyển quốc gia thi đấu môn golf sẽ có 4 VĐV nam và 3 VĐV nữ. Các golfer Việt Nam sẽ đấu gậy qua 3 vòng đấu 18 hố (tổng 54 hố) trên sân golf Vinpearl Golf Nam Hoi An (Quảng Nam) để tranh 7 suất tham dự Đại hội.

Kết thúc vòng loại, hai vị trí dẫn đầu hai bảng nam và nữ sẽ được lựa chọn vào danh sách đội tuyển golf quốc gia. Bên cạnh đó, dựa vào phong độ thực tế và thành tích các giải đấu gần nhất, ban huấn luyện sẽ toàn quyền quyết định 2 VĐV nam và 1 VĐV nữ bổ sung vào đội tuyển.