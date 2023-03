Vốn FDI 'chảy' vào khu công nghiệp đột ngột chững lại

TPO - Nguyên nhân khiến việc thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp có dấu hiệu chững lại do tình hình lạm phát gia tăng, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới cũng như trong nước. Các nhà đầu tư trong năm 2023 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng bị đứt gãy…

3 tháng chỉ có 4 dự án

Ngày 14/3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong quý I/2023 các khu công nghiệp trên địa bàn thu hút được 4 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư quy đổi hơn 35,44 triệu USD, tổng số đất sử dụng gần 11 ha.

Trong đó, có 3 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thì 1 dự án đầu tư trong nước. Ngoài ra, trong quý I/2023, có 12 dự án trong các khu công nghiệp tăng thêm vốn, với 6.651 tỷ đồng (3 dự án trong nước) và hơn 66 triệu USD (9 dự án FDI). Tính đến ngày 14/3, tại các khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 553 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng diện đất cho thuê là 3.389 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 55,82%.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên nhân khiến tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp có dấu hiệu chững lại do tình hình lạm phát gia tăng, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới cũng như trong nước. Các nhà đầu tư trong năm 2023 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, doanh thu sụt giảm do đó nguồn vốn đầu tư bị hạn hẹp…

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện tính liên ngành, liên kết vùng, tập trung vào các nhà đầu tư đến từ các quốc gia có trình độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao. Đồng thời, đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp quản lý hạ tầng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, điện chiếu sáng, cây xanh, đồng thời, phát triển hạ tầng mềm như nhà ở công nhân, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí….

Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mục tiêu của tỉnh là thu hút đầu tư có chọn lọc, tránh thâm hụt đất đai, thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ cao. Ông Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, thúc đẩy giải phóng mặt bằng tạo nguồn đất sạch, quan tâm thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh

Tại Bình Thuận, trong tháng 2/2023, có 3 dự án được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 84 tỷ đồng; có 2 dự án điều chỉnh trong đó có 1 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được thực hiện, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm và chú trọng.

Đáng chú ý, từ ngày 15/1 - 14/2, Bình Thuận chỉ có 43 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 10,42% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký mới 182 tỷ đồng, giảm 56,21%; số doanh nghiệp giải thể là 11; tạm ngừng hoạt động 18 doanh nghiệp; quay trở lại hoạt động 6 doanh nghiệp. Lũy kế 2 tháng năm 2023 có 90 doanh nghiệp thành lập mới, giảm gần 24% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký hơn 1.385 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2/2023 tăng 5,12% so với tháng trước và tăng 17,38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 18,38%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 19,32%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 17,12%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,06%. Lũy kế 2 tháng năm 2023 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,27% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2/2023 đạt 2.951 tỷ đồng, tăng 4,08% so với tháng trước và tăng 18,07% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng năm 2023 đạt 5.786 tỷ đồng, tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước.