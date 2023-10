Vợ cũ Brad Pitt gây sốt với vóc dáng tuổi 54 trong cảnh khỏa thân

TPO - Ở tuổi 54, Jennifer Aniston vẫn tự tin khỏa thân đóng cảnh “ân ái” trong phim truyền hình. Cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vóc dáng nuột nà của vợ cũ Brad Pitt.

Trong tập mới nhất của series The Morning Show vào ngày 11/10, có tiêu đề The Stanford Student (Sinh viên Stanford), người dẫn chương trình tin tức Alex Levy (Jennifer Aniston) đến phỏng vấn tỷ phú công nghệ Paul Marks (Jon Hamm) tại biệt thự của anh tại Hamptons (Long Island, New York, Mỹ). Cuộc phỏng vấn căng thẳng và gay cấn khiến hai người nảy sinh những “tia lửa”. Sau khi kết thúc, họ lên giường với nhau.

Phân cảnh 18+ cho thấy hai diễn viên khỏa thân hoàn toàn trước ống kính. Vợ cũ Brad Pitt khiến người xem trầm trồ được vóc dáng nuột nà dù đã 54 tuổi. Daily Mail đánh giá Jennifer trông gợi cảm như khi đóng cảnh khỏa thân đầu tiên trong The Break Up năm 2006. Trong khi đó, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ hình ảnh Jennifer thức dậy trên người Jon, để lộ đường cong chữ “S” hoàn hảo.

Cư dân mạng bình luận: “Cô là một siêu sao! Cô trông trẻ hơn khoảng 30 tuổi! Một vẻ đẹp tuyệt vời khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Bỏ qua những bình luận tiêu cực ngớ ngẩn, cô thật tuyệt vời”, “Tôi thích bộ phim, nó rất hay. Cô ấy trông tuyệt đẹp. Cô ấy làm việc chăm chỉ và ăn uống lành mạnh”, “Cơ thể tuyệt vời”, “Họ hoàn hảo với nhau”...

Trên tạp chí CR Fashion Book vào cuối tháng 9, Jennifer chia sẻ 4 quy tắc hàng đầu mà cô luôn tuân thủ để có hình thể nuột nà và săn chắc ở độ tuổi 50.

“Tôi uống nhiều nước, vận động cơ thể hàng ngày, cố gắng ăn toàn bộ thực phẩm tươi sống và ngủ nhiều nhất có thể. Phần cuối cùng là thử thách đối với tôi, nhưng nó rất quan trọng. Tôi cảm thấy điều đó khi tôi không nghỉ ngơi đầy đủ. Ngoài những điều đó, tôi còn cố gắng lưu tâm đến những gì tôi để vào khoảng trống trong đầu mình. Thế giới của chúng ta thực sự đang trải qua một số thử thách và tôi biết tất cả chúng ta đều quan tâm rất nhiều, nhưng đôi khi tôi nghĩ chúng ta bắt buộc phải tắt tiếng ồn”, minh tinh sinh năm 1969 nói.

Jennifer nói thêm đang tập luyện theo phương pháp Pvolve (kết hợp hài hòa giữa múa bale và tập luyện đối kháng, không cần đến phòng gym hay sử dụng vật dụng cồng kềnh). Người đẹp nhận xét phương pháp giúp cô cảm thấy tràn đầy năng lượng nhưng không bị kiệt sức.

The Morning Show (Bản tin sáng) là bộ phim truyền hình Mỹ được công chiếu trên Apple TV+ vào ngày 1/11/2019. Phim đang lên sóng phần ba và dự kiến có phần bốn. Series từng mang về nhiều giải thưởng lớn, bao gồm Emmy, SAG và Critics Choice.

Phim khai thác những câu chuyện về con người và văn hóa đằng sau chương trình tin tức buổi sáng nổi tiếng phát sóng trên mạng UBA ở Manhattan (New York). Ngoài Jennifer Aniston và Jon Hamm, phim còn có sự tham gia của Reese Witherspoon trong vai Bradley Jackson, đồng dẫn chương trình cùng Alex Levy.

Tú Oanh