Vỏ chuối - 'thần dược' để làn da của bạn trẻ mãi không già

TPO - Nhiều người nghĩ vỏ chuối không có tác dụng gì ngoại trừ việc bỏ vào thùng ủ phân để chăm bón cho cây.

Thậm chí nhiều TikTokkers đang nỗ lực khiến số đông tin rằng việc chà vỏ chuối lên da cũng tương đương với việc... vẩy một cây đũa thần.

Cụ thể, vỏ chuối giúp giảm sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn, giảm quầng thâm dưới mắt bạn, làm dịu chứng viêm,...

Tất cả những điều đó nghe có vẻ vô cùng hấp dẫn, nhưng tiến sĩ, bác sĩ da liễu Taylor Bullock – người đang làm việc ở New York - cho rằng chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc chà vỏ chuối lên mặt sẽ có tác dụng.

Lợi ích của việc sử dụng vỏ chuối cho làn da

Mặc dù vỏ chuối chưa được chứng minh là có tác dụng gì cho làn da của bạn nhưng vẫn có một số cơ sở đằng sau lý thuyết này.

Tiến sĩ Bullock lưu ý: “Chuối rất giàu chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa là những chất xuất hiện tự nhiên rất tốt cho cơ thể bạn, bao gồm cả làn da và chúng là sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ chăm sóc da của bạn.”

Một nghiên cứu năm 2011 cho thấy vỏ chuối đặc biệt có hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Đáng nói, vỏ chuối chưa chín có nhiều chất chống oxy hóa hơn vỏ chuối chín và chín nẫu.

Tác động của chất chống oxy hóa đối với làn da

Để biết chất chống oxy hóa có thể làm gì, trước tiên chúng ta cần phải biết về tổn thương thường xảy ra với làn da của mình.

Rất nhiều thứ có thể gây tổn thương cho làn da của bạn, bao gồm cả hiện tượng gọi là stress oxy hóa. Nó xảy ra khi các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do liên kết với các tế bào của bạn, điều này có thể làm thay đổi DNA hoặc thay đổi màng tế bào của chúng.

Tiến sĩ Bullock giải thích: “Tăng oxy hóa có thể do ánh nắng mặt trời hoặc môi trường, như khói và ô nhiễm. Nó cũng có thể xảy ra như một phần trong quá trình trao đổi chất bình thường ở da của chúng ta.”

Căng thẳng oxy hóa này sau đó đẩy nhanh quá trình lão hóa bằng cách giảm lượng sợi collagen và sợi đàn hồi trong da. Nhìn bề ngoài, điều này biểu hiện dưới dạng nếp nhăn, chảy xệ, thay đổi kết cấu hoặc đổi màu da.

Nhưng chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, làm giảm căng thẳng oxy hóa. Điều này khiến chúng trở thành một thành phần chăm sóc da quan trọng, nhưng bạn không nhất thiết phải lấy chúng từ vỏ chuối, bất kể nó chín đến đâu.

Tiến sĩ Bullock nói: “Về lý thuyết, bạn có thể nhận được một số chất chống oxy hóa bằng cách chà xát vỏ lên da, nhưng nếu mục tiêu của bạn là có một thói quen chăm sóc da chứa đầy chất chống oxy hóa, thì tốt hơn hết bạn nên áp dụng một chất chống oxy hóa - sản phẩm chăm sóc da phong phú cho khuôn mặt của bạn.”

Có nên biến vỏ chuối thành một phần trong thói quen chăm sóc da?

Thật hấp dẫn khi tin vào sức mạnh của một phương pháp chữa trị da rẻ tiền và dễ dàng như vỏ chuối, nhưng trên thực tế, lợi ích là rất ít.

Nếu bạn đang tìm kiếm chất chống oxy hóa, hãy sử dụng các sản phẩm có công thức đặc biệt để mang lại lợi ích thực sự cho làn da của bạn.

Tiến sĩ Bullock gợi ý một số nguồn chất chống oxy hóa tự nhiên. Bạn có thể mua chúng dưới dạng dầu riêng lẻ (chỉ cần sử dụng một chút) hoặc tìm huyết thanh và các sản phẩm khác có liệt kê chất chống oxy hóa như một thành phần.

- Dầu argan: Thường được sử dụng trên da và tóc, loại dầu tự nhiên này được chiết xuất từ hạt của cây argan Ma-rốc. Tiến sĩ Bullock nói: “Nó cũng có đặc tính chống viêm và có thể giúp cân bằng lượng dầu sản xuất trên da.

- Dầu jojoba: Loại dầu tự nhiên này cũng có tác dụng chống viêm, được lấy từ một loại cây bụi mọc ở phía tây nam Hoa Kỳ và miền bắc Mexico. Nó có thành phần tương tự các loại dầu tự nhiên của da bạn, giúp duy trì sự cân bằng.

- Vitamin C: Sản phẩm chăm sóc da yêu thích này có tác dụng chống lão hóa và cũng có thể giúp làm đều sắc tố da. Bullock cho biết thêm: “Vitamin C là chất chống oxy hóa yêu thích của tôi để giới thiệu cho bệnh nhân. Tốt nhất nên bôi vào buổi sáng để ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do xảy ra suốt cả ngày. Nhưng đừng quên bôi một lớp kem chống nắng lên trên.”

