VNVC mở thêm nhiều trung tâm tiêm chủng ở các tỉnh

Thêm nhiều kho vaccine chất lượng được VNVC đưa về các địa phương, giúp người dân được tiêm chủng ngay gần nhà, phòng ngừa hàng chục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, ở các vùng xa trung tâm, người dân có nhiều khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là vaccine dịch vụ. Điều này khiến người dân chịu nhiều thiệt thòi khi không được bảo vệ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, vốn có thể phòng ngừa bằng vaccine. Trong chiến lược lâu dài, VNVC liên tục khai trương nhiều trung tâm mới ở tuyến cơ sở, đưa thêm vaccine về các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Đây là nỗ lực không mệt mỏi của VNVC trong hành trình giúp người dân khắp cả nước bình đẳng về vaccine và tiêm chủng dịch vụ.

Sáng sớm ngày 6/5, anh Trần Tiến Thành (40 tuổi, ngụ TP Thuận An) đưa con nhỏ đến VNVC Thuận An (tầng 2, 2F02 & 2F05, Lotte Mart, Khu đô thị Seasons, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tiêm vaccine phòng bệnh. Anh cho biết, cả hai vợ chồng đều là công nhân nhưng rất quan tâm bảo vệ sức khỏe, nhất là sau dịch Covid-19.

“Trước đây, mỗi lần tới lịch chủng ngừa của con, tôi phải nghỉ làm cả ngày để đưa con đi tiêm cách nhà hàng chục cây số. Hay tin VNVC Thuận An khai trương, vợ chồng tôi rất mừng vì từ nay được tiêm vaccine cho cả gia đình ngay gần nhà, không còn đi xa vất vả”, anh Thành nói.

Vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Tuệ nay đã 75 tuổi, việc đi lại gặp nhiều khó khăn đã được nhân viên VNVC Thuận An tận tình hỗ trợ ngay từ cổng vào. Ông Tuệ cho biết: “Vợ chồng tôi đi tiêm vaccine phế cầu để bảo vệ lá phổi. Chúng tôi lớn tuổi, hay mệt mỏi nên không đi đâu xa được. May mắn là đến VNVC Thuận An chỉ ngồi xe khoảng 5 phút, nhanh và tiện lợi rất nhiều. Vợ chồng tôi được bác sĩ khám và dặn dò kỹ lưỡng, còn được tặng quà đem về”.

Theo BS Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, trên thế giới, các nhà khoa học đang lo ngại nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm sau khi kết thúc cách ly xã hội. Một nghiên cứu trên 386.711 bệnh nhân tại Israel vào 12/2021 cho thấy có sự gia tăng đến 2,64 lần các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm, adenovirus, virus cúm A, virus hợp bào hô hấp RSV ở trẻ em từ 0 đến 3 tuổi trong 3 tháng sau khi nước này trở lại trạng thái bình thường cũ. Ngoài ra, tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp ở tất cả các nhóm tuổi có dấu hiệu tăng hơn 1,74 lần. Cần phải có sự chuẩn bị sớm cho tình huống bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm.

Cùng với VNVC Thuận An, chỉ chưa đầy 1 tuần, vào ngày 10/5 tới, Hệ thống VNVC tiếp tục khai trương thêm cơ sở ở xa hơn là VNVC Phan Thiết (tọa lạc tại M1, M2, M3, M4 Tôn Đức Thắng, P.Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Dù phát triển mạnh về du lịch nhưng TP. Phan Thiết vẫn chưa có một trung tâm tiêm chủng vaccine xứng tầm. VNVC Phan Thiết ra đời sẽ kịp thời bảo vệ người dân và cả du khách trước nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

VNVC Thuận An và VNVC Phan Thiết có đầy đủ vaccine chất lượng cho trẻ em và người lớn, được bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh (Cold Chain) chuyên dụng đạt chuẩn quốc tế GSP, hệ thống xe lạnh chuyên dụng vận chuyển vaccine, hệ thống tủ bảo quản vaccine chuyên nghiệp.

Tại VNVC, khách hàng được trải nghiệm nhiều tiện ích miễn phí như wifi, nước uống, tã cho bé… cùng dịch vụ nhắc lịch tiêm giúp khách hàng không bỏ lỡ các mũi tiêm quan trọng.

