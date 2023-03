VNPT 'trình làng' giải pháp ứng dụng công nghệ AI tiên tiến nhất thế giới

Chuyển đổi số để quản trị nhân sự thông minh đang nổi lên như một xu hướng và được giới chuyên gia nhận định sẽ trở thành lựa chọn tất yếu của các doanh nghiệp.

Trong đó, ứng dụng công nghệ nhận diện gương mặt bằng AI là một bước tiến đột phá. Với những ưu thế vượt trội so với các phương pháp chấm công kiểu cũ, vnFace - giải pháp quản lý chấm công bằng AI do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển đang được nhiều doanh nghiệp Việt tin dùng trong hành trình kiến tạo môi trường làm việc số toàn diện và tối ưu hoá vận hành.

Bài toán quản trị nhân sự thông minh

Bước qua giai đoạn xoay sở để thích ứng sau đại dịch, doanh nghiệp phải đối mặt với bài toán tối ưu hoạt động quản trị vận hành, mà cốt lõi là quản trị nhân sự và chi phí. Làm sao để ghi nhận chính xác thời gian làm việc thực tế của nhân viên một cách nhanh chóng, gia tăng mức độ hài lòng và gắn bó của nhân viên, từ đó nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận và đưa doanh nghiệp mau chóng phục hồi, tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn.

Dùng thẻ từ hay vân tay vẫn là các cách thức phổ biến để ghi nhận ngày công thực tế của nhân viên, song vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất tiện.

Chấm công bằng thẻ từ đòi hỏi doanh nghiệp bỏ ra một khoản chi phí nhất định để in thẻ cho từng nhân viên, bắt buộc người lao động phải mang theo thẻ đến công ty mới có thể chấm công. Nếu không xây dựng được cho đội ngũ nhân viên tinh thần tự giác, nghiêm túc tuân thủ quy định giờ giấc làm việc, hoặc không bố trí nhân sự giám sát chặt chẽ, rất dễ xảy ra tình trạng chấm công hộ. Việc này vô tình tạo ra sự thiếu công bằng khi đánh giá ý thức kỷ luật giữa các nhân viên.

Còn với cách thức quản lý ngày công bằng vân tay vào – ra hàng ngày, dù khắc phục được “lỗ hổng” gian lận chấm công hộ, nhưng vẫn có nhiều khả năng gây phiền phức cho cả nhân viên và bộ phận nhân sự. Thực tế, các tình huống như tay ẩm, dấu vân tay mờ do bị thương hoặc thời tiết quá lạnh…sẽ cản trở việc xác nhận chấm công. Khi đó, từng nhân viên phải giải trình, quản lý phải cần thêm thiết bị giám sát như camera hoặc nhân sự hỗ trợ để xác minh lý do làm căn cứ điều chỉnh dữ liệu ghi trên hệ thống, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên. Điều này gây lãng phí thời gian và phát sinh thêm khoản đầu tư về tài chính, nhân sự, hoặc thậm chí cả hai.

Bên cạnh đó, cả hai hình thức thẻ từ và vân tay đều tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm các loại vi-rút, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ do nhân viên buộc phải tiếp xúc với thiết bị chấm công.

Trước thực tế đó, các nhà quản lý, phụ trách nhân sự ở các doanh nghiệp bắt đầu chú trọng tìm kiếm các giải pháp công nghệ thông minh hơn, vừa giảm bớt những hạn chế của các hình thức chấm công hiện có, vừa giúp kiểm soát an ninh ra vào tốt hơn và đặc biệt là nâng tầm trải nghiệm làm việc số cho nhân viên ngay từ “điểm chạm” đầu tiên với công ty mỗi ngày.

Lời giải “chất” make in Việt Nam

Ưu điểm vượt trội của phương pháp chấm công bằng nhận diện khuôn mặt là không cần phải tiếp xúc với máy chấm công. Nhân viên sẽ đứng cách máy chấm công một khoảng cách đủ an toàn, tuyệt đối không phải chạm tay vào thiết bị. Điều này giúp tránh tối đa rủi ro lây nhiễm bệnh do vi-rút, giúp nhân viên yên tâm và thoải mái hơn khi điểm danh.

Tính xác thực và an toàn cao cũng là lợi thế cạnh tranh nổi bật của phương pháp này. Bằng việc so sánh khuôn mặt của người có nhu cầu với dữ liệu hình ảnh đã lưu trong hệ thống, phần mềm sẽ xác định được một người có phải là nhân viên của công ty hay không, từ đó quyết định như cấp quyền ra vào hoặc từ chối. Điều này giúp tăng cường an ninh nơi làm việc, ngăn chặn người lạ đi vào khu vực làm việc, giảm thiểu nguy cơ trộm cắp, thất thoát tài sản hay gây mất an toàn cháy nổ tại một số khu vực đặc thù có các tài sản giá trị như kho hàng, máy móc hay phòng ngân quỹ, nhà máy…

Thêm vào đó, khả năng so sánh và phân tích hình ảnh với độ chính xác đến 99,99% sẽ ngăn chặn tình trạng chấm công hộ, chống gian lận gây tổn thất cho doanh nghiệp.

Đón đầu xu hướng và nắm bắt nhu cầu thực tiễn, một số tập đoàn công nghệ trong nước đã chủ động đầu tư nghiên cứu và phát triển giải pháp ứng dụng AI nhận diện khuôn mặt để số hoá việc quản lý chấm công.

Với lợi thế thấu hiểu bài toán vận hành thực tiễn cũng như những nỗi băn khoăn và vướng mắc của doanh nghiệp Việt khi triển khai, giải pháp do các đơn vị uy tín trong nước xây dựng đang được nhiều doanh nghiệp Việt ưu tiên tin dùng cho việc hiện thực hoá mục tiêu số hoá toàn diện môi trường làm việc, tối ưu hiệu quả quản trị nhân sự và phát triển bền vững.

Trong các giải pháp hiện có trên thị trường trong nước, đáng chú ý phải kể đến vnFace - giải pháp quản lý chấm công thông minh sử dụng công nghệ AI do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển.

“Khi tìm hiểu các giải pháp chấm công bằng nhận diện khuôn mặt trên thị trường, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tính bảo mật và độ “mở” của giải pháp khi cần yêu cầu tích hợp với hệ thống hiện có như hệ thống cửa ra vào, thang máy,... Chúng tôi cũng khá băn khoăn, cân nhắc về chất lượng của các giải pháp trong nước. Tuy nhiên sau khi tiếp cận và trải nghiệm vnFace, chúng tôi đánh giá đây thực sự là lựa chọn rất hợp lý cho doanh nghiệp Việt. Chúng tôi có thể tự chủ động tích hợp API vnFace với hệ thống an ninh nội bộ và các phần mềm quản trị HRM sẵn có của công ty mà không cần mất nhiều công sức cũng như chi phí hạ tầng. Dùng vnFace giúp chúng tôi tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu nội bộ làm căn cứ đánh giá nhân sự chính xác, khoa học” - Anh Võ Trí Dũng – Giám đốc Công nghệ thông tin của một doanh nghiệp may mặc tại Hà Nội chia sẻ.

vnFace được phát triển trên hạ tầng của VNPT đạt chứng nhận về bảo mật UPTIME TIER III. Giải pháp có khả năng siêu bảo mật nhờ công nghệ mã hóa an ninh Secure Hash Algorithm, đảm bảo lưu trữ mọi dữ liệu ở chuẩn an toàn cao nhất. vnFace giúp khách hàng an tâm trước vấn nạn bị lộ thông tin, bí mật sản xuất hay sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân vào những mục đích khác nhau.

Được thiết kế với khả năng lưu trữ và xử lý tới hàng triệu gương mặt, cùng công nghệ tìm kiếm siêu nhanh, vnFace giúp người dùng hoàn thành thao tác chấm công, nhận diện chính xác đến 99,99% chỉ trong khoảng 1 giây.

vnFace được đánh giá là phù hợp phân khúc khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan Nhà nước, các trường học. Với các ưu thế vượt trội so với các sản phẩm tương tự, sản phẩm được dự báo sẽ chiếm lĩnh 30% thị trường trong 5 năm tới.

Ưu đãi vnFace dành tặng khách hàng dịp đầu năm: Ưu đãi 20% gói pro dành tặng doanh nghiệp. Thời gian áp dụng tới hết ngày 15/4/2023. Chi tiết xem tại: https://vnface.vnpt.vn/vi