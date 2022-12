VNPT Cyber Immunity liên tiếp đạt 5 giải thưởng 'Chìa khóa vàng 2022'

Sau quá trình bình chọn, 38 giải thưởng "Chìa khóa vàng 2022" đã được trao cho các doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực an toàn thông tin theo 8 hạng mục. VNPT Cyber Immunity (thương hiệu của nhóm sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin thuộc Tập đoàn VNPT) đã xuất sắc đạt được 5 giải thưởng danh giá thuộc 4/8 hạng mục trao giải.

Chiều 9/12 tại Hà Nội, lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Chìa khóa vàng 2022” đã được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức. Đây là lần thứ 7 chương trình được triển khai nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc. Danh hiệu "Chìa khóa vàng" được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam uy tín.

Các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin thuộc VNPT Cyber Immunity đã được bình chọn 5 hạng mục:

1. Hạng mục Sản phẩm an toàn thông tin Chất lượng cao Xuất sắc: Giải pháp phát hiện và ứng cứu sự cố điểm cuối VNPT (VNPT Smart Incident Response)

2. Hạng mục Sản phẩm an toàn thông tin Triển vọng Xuất sắc: Giải pháp bảo mật cho thiết bị IoT (VNPT IoT Guard)

3. Hạng mục Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu: Dịch vụ kiểm thử xâm nhập VNPT (VNPT Pentest)

4. Hạng mục Top doanh nghiệp Việt Nam:

- Top doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng

- Top doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Năm đầu tiên tham gia giải thưởng “Chìa khóa vàng”, VNPT IoT Guard vinh dự góp mặt trong hạng mục “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc”. VNPT IoT Guard là sản phẩm tiên phong trong lĩnh vực bảo mật thiết bị IoT, đây là giải pháp tối ưu giúp người dùng cuối tránh lộ lọt thông tin cá nhân, bảo vệ uy tín của nhà sản xuất thiết bị IoT trước những mối nguy mất an toàn thông tin.

VNPT IoT Guard là một “mảnh ghép” của “Hệ miễn dịch không gian số VNPT” (VNPT Cyber Immunity). VNPT IoT Guard sử dụng các “kháng thể” để ngăn chặn các kết nối độc hại, không mong muốn từ người dùng. Không chỉ thế, VNPT IoT Guard còn chủ động ghi lại nhật ký nhằm hỗ trợ cho quá trình điều tra, phát hiện các lỗ hổng mới từ kẻ tấn công.

VNPT IoT Guard có tính linh hoạt rất cao, đây cũng chính là lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Phần mềm phù hợp với mọi thiết bị IoT có các hệ điều hành khác nhau. Người dùng có thể cập nhật phiên bản mới nhanh chóng, tiện lợi. Các giải pháp bảo mật cho thiết bị IoT khác trên thị trường hiện nay không tương thích được với các hệ điều hành trên các dòng thiết bị khác nhau.

Đạt được 5 giải thưởng “Chìa khóa vàng 2022” cho thấy các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin thuộc VNPT Cyber Immunity không chỉ nhận được sự tin tưởng từ phía khách hàng mà còn khẳng định được chất lượng bởi đơn vị có chuyên môn.

Năm 2022, với nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện “Hệ miễn dịch không gian số” của mình, VNPT Cyber Immunity, bên cạnh việc đạt được danh hiệu “Chìa khóa vàng”, thương hiệu còn đạt được các giải thưởng danh giá trong và ngoài nước: Sao Khuê 2022, Cyber Security Global Excellence Awards,... Đội ngũ chuyên gia của VNPT Cyber Immunity với chuyên môn cao, có năng lực sáng tạo và không ngừng học hỏi đã chiến thắng và vô địch tại nhiều cuộc thi: Đấu trường Security Bootcamp 2022,...