Vinpearl, Vinwonders, Vinpearl Golf bùng nổ chuỗi sự kiện đẳng cấp thế giới chào đón Giáng sinh

Chào đón mùa lễ hội Giáng sinh và năm mới lớn nhất trong năm, các quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl, công viên chủ đề VinWonders và các sân golf Vinpearl sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc chưa từng có. Với chuỗi sự kiện đẳng cấp thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Vinpearl, VinWonders và Vinpearl Golf không chỉ nâng tầm vị thế du lịch Việt mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành “điểm đến mới của thế giới” mùa lễ hội 2022 và năm 2023.

Đến với siêu quần thể Phú Quốc United Center, du khách sẽ có cơ hội tận hưởng một mùa lễ hội “đỉnh không tưởng” sánh ngang các “thiên đường du lịch” hàng đầu thế giới với tâm điểm là 6 sự kiện quy mô kỷ lục diễn ra từ 17/12/2022 đến 6/1/2023.

Giữa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ của đảo ngọc mùa đẹp nhất năm, du khách sẽ được hoà mình vào đại nhạc hội EDM quốc tế “𝐏𝐇𝐔 𝐐𝐔𝐎𝐂 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐌𝐅𝐈𝐄𝐋𝐃𝐒 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 2022” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sự hiện diện của 10 DJ hàng đầu thế giới và trong nước hứa hẹn ghi dấu Phú Quốc United Center nói riêng và Việt Nam nói chung lên bản đồ lễ hội toàn cầu.

Đây sẽ là màn trình diễn âm nhạc EDM cực đỉnh với sân khấu riêng “Rebels never die” do DJ huyền thoại Hardwell – người góp phần định hình EDM toàn cầu mang đến Việt Nam và đẳng cấp âm nhạc điện tử đỉnh cao của Alok - DJ top 4 thế giới do tạp chí DJ MAG xếp hạng. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các DJ đình đám: BEAUZ - Bộ đôi DJ nổi tiếng gốc Châu Á sở hữu lối chơi hardstyle đầy năng lượng và tổng cộng hơn 190 triệu lượt stream trên các nền tảng; Pink Panda - biểu tượng electro house, người đứng sau bản remix siêu hot ‘Finesse’ của Bruno Mars & Cardi B; Slushii - tài năng DJ/Producer đến từ Los Angeles được Skrillex chọn mặt gửi vàng; Tim Hox - Support Act được chính huyền thoại Hardwell lựa chọn hay 22Bullets và Wukong. Với sự hội tụ những gương mặt nghệ sĩ vô cùng đặc biệt trong và ngoài nước, Phú Quốc United Center presents Creamfiels Việt Nam hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thăng hoa xúc cảm bất tận.

Phú Quốc mùa lễ hội cũng bùng nổ với hàng loạt trải nghiệm đặc sắc, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đa dạng của du khách, như: Lễ thắp sáng cây thông Noel khổng lồ, Hội chợ Giáng sinh Copenhagen, Ngày hội Wellness Festive, đại tiệc Countdown đón năm mới sôi động bên bờ biển...

“Điểm đến mới của thế giới mùa lễ hội” còn mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy cảm xúc tại công viên chủ đề VinWonders với hơn 100 trò chơi thử thách mọi giác quan; Vinpearl Safari với thế giới động vật hoang dã năm châu; liên hoàn show thực cảnh Once, Tinh hoa Việt Nam và Sắc màu Venice hoành tráng bậc nhất; “thành phố không ngủ” Grand World với hàng trăm cửa hàng, nhà hàng nhộn nhịp cùng “phố Bia Tây" Beeravans duy nhất trên đảo Ngọc; Casino Corona đầu tiên dành cho người Việt mở cửa 24/7; thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng Vinpearl Phú Quốc với những phút giây thư giãn trọn vẹn…

Đến với Vinpearl Nha Trang trên đảo Hòn Tre, du khách sẽ “lạc bước” vào khung cảnh lễ hội miền Nam nước Pháp trên vùng biển nhiệt đới với Chợ Giáng Sinh Marché de Noël, tuần lễ Ẩm thực Việt Nam - Địa Trung Hải, đại tiệc Countdown đón năm mới rực rỡ pháo hoa và những màn trình diễn thăng hoa của Uyên Linh, Vũ Cát Tường, Soobin, Fband, DJ King Lady; đêm nhạc SpaceSpeakers...

Lấy cảm hứng từ kinh đô ánh sáng Paris, Vinpearl Nha Trang mùa lễ hội sẽ khoác lên mình tấm áo mới khi được thắp sáng bởi hàng triệu ánh đèn lung linh, được thổi hồn với những điệu jazz và saxophone rộn rã, xen lẫn những bản hòa ca đậm sắc màu cổ tích. Không dừng lại ở đó, “đảo thiên đường” còn lôi cuốn du khách mọi lứa tuổi với các “đặc sản” trứ danh: Tata show, Lễ hội hoa tulip hay vườn hồng “Love land”…

Đặc biệt, chuyến viếng thăm rộn ràng niềm vui của hàng trăm ông già Noel, đại tiệc phở truyền thống… cũng là những trải nghiệm khó quên mà Vinpearl Nha Trang dành cho du khách mùa lễ hội.

Nằm trên cung đường di sản miền Trung, Vinpearl Nam Hội An sẽ mang đến mùa lễ hội retro giao thoa Á - Âu độc đáo, tái hiện một thương cảng quốc tế sầm uất với “đôi bờ” trải nghiệm tưng bừng. Khu “bờ Đông” sẽ tái hiện một Việt Nam xưa và nay với phiên chợ ẩm thực sử dụng tem phiếu thập niên 80 - 90; triển lãm điêu khắc đương đại Hà Nội - Sài Gòn 2022. Trong khi đó, khu “bờ Tây” lại mở ra một không gian lễ hội đậm chất Giáng sinh châu Âu truyền thống với âm nhạc disco sôi động, lễ diễu hành carnival chủ đề The Circus cùng các màn trình diễn âm nhạc đường phố, xiếc, ảo thuật... hiện đại.

Cũng trong không gian “quen mà lạ” của VinWonders Nam Hội An, du khách sẽ choáng ngợp trước những đại cảnh được bài trí công phu mang biểu tượng đặc trưng của thế giới và Việt Nam; thỏa sức khám phá muôn màu văn hóa vùng miền tại Đảo Văn hoá dân gian; hay thiên nhiên kỳ thú tại River Safari - Vườn thú du khảo trên sông đầu tiên và lớn nhất Việt Nam với nhiều bất ngờ thú vị chờ đón.

Chào đón mùa lễ hội tưng bừng không kém, Vinpearl Golf tổ chức chuỗi giải đấu lớn nhất trong năm Vinpearl Golf Club Championship. Hơn 600 hội viên Vinpearl Golf và cộng đồng golfer sẽ có cơ hội trải nghiệm Vinpearl Golf - hệ thống sân golf đẹp bậc nhất Việt Nam tại Nha Trang, Nam Hội An và Hải Phòng. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến hàng tỷ đồng.

Bên cạnh sứ mệnh kiến tạo những vùng đất tràn ngập niềm vui và là điểm phải đến mới của thế giới mùa lễ hội 2022, Vinpearl – VinWonders – Vinpearl Golf còn tiên phong công bố chiến lược dẫn dắt du lịch Việt Nam năm 2023 bằng hàng loạt điểm nhấn quy mô và mới mẻ trong sự kiện Hội thảo “Xu hướng du lịch 2023” diễn ra tại Hà Nội ngày 14/11. Vinpearl tiếp tục khẳng định là thương hiệu khách sạn - nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam với 4 nhóm sản phẩm điểm nhấn chiến lược: Wellness & Retreat - nghỉ dưỡng phục hồi với những liệu pháp chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới kết hợp sử dụng nguyên liệu tinh túy từ thiên nhiên, mang đậm nét văn hóa và lịch sử Việt Nam như trị liệu cung đình Huế với hoa sen hay liệu pháp spa với thanh tre ấm; Family Beach Resort – nghỉ dưỡng, khám phá, kết nối tại những bờ biển Việt Nam thuộc top đẹp nhất hành tinh; Golf Stay & Play - chơi golf đỉnh cao tại những sân golf hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương và nghỉ dưỡng tại những resort biển 5 sao quốc tế của Vinpearl; MICE - hội họp đẳng cấp kết hợp du lịch, khám phá và giải trí tại những quần thể du lịch 5 sao tầm cỡ thế giới.

Năm 2023, VinWonders tiếp tục khẳng định vị thế của công viên chủ đề hàng đầu khu vực với hàng loạt sản phẩm mới: Rạp phim bay đầu tiên tại Việt Nam; Thủy cung Sea World - cung điện hoàng gia bí ẩn dưới lòng biển sâu; Vinpearl Habour Nha Trang – điểm đến vui chơi giải trí kết hợp mua sắm không ngủ duy nhất tại Khánh Hòa với điểm nhấn là Stunt Show - màn trình diễn hành động thực cảnh trên biển đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó, Vinpearl Golf sẽ mang đến diện mạo mới cho bộ môn thể thao quý tộc với những sản phẩm đa dạng và dịch vụ xuất sắc; xây dựng kế hoạch hợp tác kinh doanh và vận hành của Vinpearl Golf thiết kế nên hành trình trải nghiệm tiếp nối từ hệ thống sân golf đẳng cấp của Vinpearl tại Việt Nam vươn đến sân golf nằm top 12 thế giới - Cape Wickham Golf Links (Tasmania, Úc).

Với hàng loạt trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí thời thượng, Vinpearl - Vinpearl Golf - VinWonders hứa hẹn góp phần tạo đòn bẩy góp phần nâng tầm vị thế và tạo đà để du lịch Việt bứt phá mạnh mẽ giai đoạn hậu đại dịch./.

Nhanh tay săn deal, cháy hết mình cùng Vinpearl Festive Tiên phong mang đến cho du khách năm châu mùa lễ hội đỉnh cao xứng tầm thế giới, Vinpearl tung hàng loạt ưu đãi siêu khủng tại các quần thể du lịch hàng đầu hiện nay. Du khách có thể tìm thấy những combo siêu hời, quà tặng khuyến mãi Vinpearl Festive cực hấp dẫn ngay từ hôm nay. Trong đó, Vinpearl đã mở bán combo đại nhạc hội Phu Quoc United Center presents Creamfields Vietnam 2022 trọn gói với chi phí hiện tại chỉ từ 3.123.000 VNĐ/Người cho kỳ nghỉ 3N2Đ tại các khách sạn Vinpearl Phú Quốc kèm vé máy bay khứ hồi Vietjet và vé đại nhạc hội Creamfields Vietnam. Giá combo có thể thay đổi tùy thời điểm đặt. Bên cạnh đó, du khách còn thoả sức lựa chọn những kỳ nghỉ tràn ngập sắc màu lễ hội tại Vinpearl Phú Quốc với giá chỉ từ 2.160.000 VND/đêm phòng khi đặt trước 60 ngày, cùng hàng loạt "ưu đãi" như miễn phí 02 trẻ em không giường phụ gói kèm ăn sáng, tặng voucher Grand World 1 triệu đồng… Du khách đến với Vinpearl Nha Trang có thể đặt phòng ngay để sở hữu ngay kỳ nghỉ đẳng cấp từ 2.168.000 đồng/đêm phòng khi đặt trước 60 ngày tặng kèm vé vui chơi VinWonders không giới hạn. Tạị Đà Nẵng – Hội An – Nam Hội An, Vinpearl dành ưu đãi cho khách đặt sớm tối thiểu 60 ngày mức giá chỉ từ 3.232.000 đồng/đêm phòng, chưa bao gồm ưu đãi thành viên Pearl Club: miễn phí phụ thu 02 trẻ em không giường phụ.