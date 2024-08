Vinmec được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe về môi trường làm việc, chính sách, mức độ hài lòng của nhân viê n Vinmec đã đạt cùng lúc hai giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” – Best Companies to work for in ASIA và “Most Caring Company Award” tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2024 – “Giải Oscar của giới nhân sự” Châu Á.

Chính sách hấp dẫn nhân sự toàn ngành y HR Asia Awards là giải thưởng Nhân sự Châu Á uy tín do tạp chí HR Asia - Tạp chí Nhân sự hàng đầu khu vực – tổ chức để vinh danh các doanh nghiệp ưu tú trong lĩnh vực này. Sau 11 năm tổ chức, tạp chí HR Asia đã mang nhiều tiêu chuẩn đánh giá quốc tế vào Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Năm nay, vượt qua 704 doanh nghiệp, Vinmec đã vinh dự nhận hai giải thưởng quan trọng là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” – Best Companies to work for in ASIA và “Most Caring Company Award” - Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất. Với giải thưởng được mệnh danh là “Giải Oscar của giới nhân sự” Châu Á, các doanh nghiệp sẽ được soi chiếu một cách toàn diện với phương pháp đánh giá 360 độ từ các cấp lãnh đạo tới khách hàng của công ty, từ chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến chính sách nhân sự lẫn sức khỏe tài lực - nhân lực. Đặc biệt, để đảm bảo kết quả được sát thực tế nhất, ban giám khảo sẽ thực hiện khảo sát với chính những nhân sự đang làm việc tại đơn vị trong ngành. Với Vinmec, đại diện Hội đồng đánh giá giải thưởng đánh giá cao chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đại diện đến từ Việt Nam. “Chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với nhân sự Vinmec ở những cấp bậc khác nhau, thâm niên khác nhau và nhìn thấy điểm chung về niềm tự hào, sự hài lòng khi được làm việc trong một tổ chức có tầm nhìn rõ ràng trong hành trình phụng sự cộng đồng”, ông William Ng - Tổng Biên tập Tạp chí HR Asia - Chủ tịch Hội đồng đánh giá giải thưởng HRAA cho biết. Kết quả khảo sát thực tế cũng cho thấy sự hài lòng với môi trường tại Vinmec khi 60% nhân sự trong ngành y đánh giá tích cực về môi trường làm việc tại Vinmec và có đến 24,1% nhân sự toàn ngành mong muốn làm việc tại đây. Đặc biệt, tỉ lệ thay đổi nhân sự (turnover) tại Vinmec được đánh giá là thấp hơn so với mức trung bình của ngành (13%), trong đó tỉ lệ này ở khối lâm lâm sàng chỉ có 6%, nhiều nhân sự cao cấp đã gắn bó với Vinmec từ khi thành lập. Giải thưởng đặc biệt cho văn hóa và môi trường làm việc Tại HR Asia Awards 2024, Vinmec cũng nhận được giải thưởng “Most Caring Company Award”– giải thưởng dành cho Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất. Theo đánh giá của giới chuyên môn cũng như các nhân sự trong ngành, đây là những kết quả xứng đáng bởi Vinmec đã và đang phát triển chính sách nhân sự toàn diện, từ chế độ đãi ngộ hấp dẫn, chăm sóc đời sống sức khỏe tinh thần, chính sách đào tạo thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân đến lộ trình phát triển sự nghiệp dựa trên đánh giá chất lượng công việc liên tục. Đồng thời, điểm được ban giám khảo đánh giá cao tại Vinmec là đội ngũ nhân sự luôn được cập nhật với những công nghệ mới nhất trong y tế, có cơ hội học tập, thực hành tại những trường đại học, hệ thống y tế hay những viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Đây là cơ sở để thúc đẩy tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng điều trị cũng như dịch vụ theo những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất. Kết quả khảo sát nội bộ cho thấy tỉ lệ hài lòng đối với môi trường làm việc tại Vinmec năm 2023 lên tới tới 91,6%, tăng 9,4% so với năm 2022, và tỉ lệ thấu hiểu văn hóa tổ chức lên tới 92,6%. Theo bà Lê Thúy Anh, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, hai giải thưởng quan trọng được trao bởi HR Asia sẽ trở thành động lực để Vinmec tiếp tục phát triển chính sách nhân sự vượt trội cho nhân viên. “Chúng tôi hiểu rằng nhân sự không chỉ cần chế độ đãi ngộ cạnh tranh còn cần được chăm sóc về mặt tinh thần, được đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và được đánh giá một cách công bằng để có lộ trình phát triển rõ ràng trong sự nghiệp. Nhờ sự thấu hiểu này, Vinmec đã và đang thu hút, giữ chân được nhân tài, xây dựng sự gắn kết bền chặt giữa cá nhân và tổ chức”, bà Lê Thúy Anh khẳng định. P.V