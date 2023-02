Vinhomes Ocean Park thu hút hàng ngàn khách trong sự kiện chào xuân

Sự kiện “Color of the sea” tại đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Đông Hà Nội - Vinhomes Ocean Park đã thu hút hàng ngàn khách tham dự trong những ngày đầu năm mới.

Du xuân Vinhomes Ocean Park với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau chuỗi ngày dài nghỉ Tết, sự kiện chào xuân “Color of The Sea” tại Vinhomes Ocean Park diễn ra từ 27/01 - 06/02/2023là nơi rất nhiều tìm tới để hòa mình vào những hoạt động vui chơi giải trí ý nghĩa như: chụp ảnh cùng linh vật mèo Quý Mão 2023, check-in tại vườn đào đậm sắc xuân, nhận chữ đầu năm từ ông Đồ, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật đặc sắc…

Đặc biệt, linh vật mèo tại Vinhomes Ocean Park cao 2,5m được tạo tác từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, kết hợp cùng các loại hoa biểu tượng của mùa xuân tạo thành hình chú mèo độc đáo. Trong chuỗi ngày diễn ra sự kiện, biểu tượng may mắn này thu hút rất nhiều vị khách hào hứng chụp ảnh, check-in.

Không nằm ngoài dự đoán, sự kiện chào xuân tại Vinhomes Ocean Park đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày. Chị Thanh Nhã (ngụ tại Gia Lâm) chia sẻ, sau khi hoàn tất trách nhiệm gia đình trong mấy ngày Tết, chị và bạn bè muốn tìm một địa điểm vui chơi trong những ngày đầu xuân mà không cần di chuyển xa. “Vinhomes Ocean Park là lựa chọn tuyệt vời. Nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị khiến cả nhóm vô cùng thích thú. Không phải lần đầu tới Vinhomes Ocean Park nhưng mỗi lần nơi đây lại khiến tôi thấy thú vị theo một cách khác”, chị Nhã nói.

Lựa chọn hoàn hảo tại tâm điểm phía Đông Hà Nội

Trước Color of The Sea, liên tiếp chuỗi sự kiện, lễ hội lớn kéo dài đã được tổ chức Vinhomes Ocean Park, biến nơi đây trở thành điểm đến sôi động bậc nhất phía Đông Hà Nội. Đó cũng là lý do rất nhiều cư dân tại “thiên đường phố biển” cảm thấy may mắn với quyết định chuyển nhà của mình.

“Quyết định trở thành cư dân Vinhomes Ocean Park là điều khiến tôi luôn cảm thấy tự hào. Không chỉ tận hưởng những tiện nghi cuộc sống mà cư dân ở đây luôn được sống trong sự thăng hoa và hạnh phúc mỗi ngày. Trong rất nhiều dịp, cả gia đình chẳng cần đi đâu xa vẫn có thể cùng nhau nghỉ ngơi, vui chơi giải trí ngay tại ngôi nhà của mình”, anh Hoàng Khang (cư dân phân khu The Pavilion) chia sẻ.

Giống như anh Khang, rất nhiều người dân Hà Nội và các khu vực lân cận cũng mong muốn “chuyển khẩu” tới Vinhomes Ocean Park, để vừa tận hưởng không khí sôi động vừa đón đầu tâm điểm kết nối đang hình thành tại khu vực này.

Theo quy hoạch, hàng loạt tuyến đường huyết mạch đã và đang hình thành tại khu vực này như tuyến đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đã chính thức thông xe. Đây là tiền đề để thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện Vành đai 2,5, Vành đai 3,5 và đặc biệt là tuyến Vành đai 4.

Cùng với đó, quy hoạch xây dựng mới với 4 cây cầu bắc qua sông Hồng và sông Đuống là cầu Tứ Liên, cầu Đuống 2, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Giang Biên sẽ biến nơi đây trở thành trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa mới đúng theo định hướng phát triển mở rộng về hướng Đông Nam của Thủ đô. Cùng với tuyến đường sắt số 8 kết nối dự án, cư dân Vinhomes Ocean Park sẽ là những công dân Thủ đô đón đầu xu thế sử dụng phương tiện giao thông công cộng hiện đại.

Hiện tại, Vinhomes Ocean Park thu hút hơn 55.000 cư dân sinh sống, hệ sinh thái tiện ích đa dạng đã vận hành. Trước tình hình thị trường 2023 còn hạn chế về nguồn cung, những dự án hiện hữu như Vinhomes Ocean Park với các phân khu The Zurich, The Pavilion, The Zenpark... hứa hẹn thu hút lượng lớn cư dân và nhà đầu tư hướng về phía Đông Thủ Đô để đón sóng tăng trưởng.