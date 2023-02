Vinhomes Grand Park: 1.001 góc hẹn hò 'tình bể bình' cho các cặp đôi mùa Valentine

Hẹn hò ngày Valentine chưa bao giờ dễ đến thế, khi ngay giữa khu Đông Sài Gòn đã có một thiên đường “vài bước chân, chục góc lãng mạn” mang tên Vinhomes Grand Park. Nếu đang đắn đo chưa biết làm gì cùng nửa kia trong ngày Lễ tình nhân thì bạn đừng bỏ qua gợi ý hay ho này nhé!

Ngày Lễ tình nhân là cơ hội để những trái tim cô đơn mạnh dạn bày tỏ những tâm tình giấu kín, cũng là dịp lứa đôi hâm nóng tình cảm để hôn nhân thêm lãng mạn và bền chặt. Nếu đã chán những chỗ hẹn hò quen thuộc và cảm thấy bí bách khi chen chân vào dòng người xe tấp nập trên phố, bạn hãy tới Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) tận hưởng 1.001 trải nghiệm mới toanh, hứa hẹn sẽ lưu giữ những kỷ niệm Valentine thật đáng nhớ.

“Thành phố thông minh - Công viên” Vinhomes Grand Park nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM với quy mô lên đến 272 ha. Nhờ sở hữu gần 80% diện tích là cây xanh, cảnh quan, mặt nước… Vinhomes Grand Park đã trở thành điểm du lịch trong ngày hấp dẫn của người dân thành phố. Không gian thoáng đãng với những hàng cây xanh, mặt hồ yên ả, cảnh quan trữ tình nơi đây là chất xúc tác không thể hoàn hảo hơn để các cặp đôi “hâm nóng” tình cảm và tận hưởng những khoảnh khắc mới mẻ bên nhau.

Thay vì chen chân vào phố xá ồn ã, bạn hoàn toàn có thể gác lại mọi lo toan của cuộc sống, nắm tay người mình yêu thương dạo bước trên những con đường nội khu xanh mướt tầm mắt của Vinhomes Grand Park. Không gian thiên nhiên trong lành, mát mẻ với background nên thơ chắc chắn sẽ ghi điểm với cả chàng và nàng.

Cùng vui chơi, chụp hình check-in và hòa mình vào thiên nhiên xanh mướt ngay giữa Sài Gòn hứa hẹn là trải nghiệm mới mẻ cho bạn và người ấy trong dịp 14/2 năm nay.

Đặc biệt, giữa tiết trời mát mẻ của tháng 2, tay trong tay người mình yêu dạo bước trên những con đường lãng mạn của Vinhomes Grand Park chắc chắn sẽ là một buổi hẹn hò đầy cảm xúc. Đa dạng chủ đề, từ vườn Nhật The Origami an yên tượng trưng cho cuộc sống thanh bình hạnh phúc đến những thiết kế sang chảnh, đậm chất Mỹ tại The Beverly, Công viên Ánh sáng lung linh rực rỡ hay không gian lãng mạn của biển hồ rộng lớn cùng bờ cát trắng trải dài… sẽ mang đến cho các cặp đôi cơ hội check-in mỏi tay để lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Hàng nghìn góc “view đỉnh” của Đại đô thị 272 ha đủ để mỗi cặp đôi đều tìm thấy cho mình một không gian riêng tư, lãng mạn. Mọi ngóc ngách ở đây đều mang đến cảm giác rất “tình” cho lứa đôi tựa đầu bên nhau, trò chuyện giữa không gian thoáng đãng.

Vinhomes Grand Park còn sở hữu vô vàn không gian đa sắc màu được sắp xếp đan xen khắp Đại đô thị khiến bạn có thể vui chơi “quên lối về” suốt từ sáng tới khuya. Sau những phút giây lãng mạn giữa thiên nhiên xanh, bạn có thể cùng nửa kia của mình nhanh chóng hòa vào Phố Đi Bộ - Chợ Đêm để tận hưởng nhịp sống sôi động, các món ăn và quà tặng hấp dẫn… của người dân khu Đông Sài Gòn.

Đặc biệt, đến với Vinhomes Grand Park từ ngày 11 - 14/02, bạn sẽ được đắm chìm trong không gian nghệ thuật đầy lôi cuốn, mang đậm dấu ấn Valentine của sự kiện “Love in Color”. Diễn ra tại khu Phố Đêm Ẩm Thực với nhiều trải nghiệm đặc sắc như: Minishow âm nhạc theo chủ đề, chiếu phim, gian hàng mua sắm đa dạng,… “Love in Color” hứa hẹn sẽ chứng kiến “màn đổ bộ” của các cặp đôi trong ngày Lễ tình nhân năm nay.

Có rất nhiều cách để đến Vinhomes Grand Park. Bạn có thể đi thẳng từ trung tâm Q.1 bằng tuyến xe buýt xanh VinBus với thời gian di chuyển chỉ tính bằng vài bản nhạc. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị để các cặp đôi cùng ngắm nhìn thành phố và ươm thêm cảm xúc cho tình yêu trước khi cùng nhau tận hưởng một Valentine “ngọt lịm tim” tại “thành phố xanh”.