Vĩnh Phúc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm bắt và đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được nâng lên. Tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao, bảo đảm công bằng, đúng luật; chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập, luyện tập ở các cấp.

Cùng với đó, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy về công tác quân sự quốc phòng địa phương. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Đồng thời, thực hiện tốt Đề án Xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch Phòng thủ dân sự tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Chuẩn bị và tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 làm điểm cho Quân khu 2; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, toàn diện và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất cho phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, gắn thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 được UBND tỉnh, Quân khu 2 khen thưởng. Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp báo cáo đã đưa ra.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về công tác quân sự, quốc phòng.

Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án liên quan đến xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết HĐND tỉnh; giải quyết tốt vấn đề về an ninh phi truyền thống. Chủ động đánh giá đúng tình hình để kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nâng cao chất lượng hoạt động công tác giáo dục quốc phòng.